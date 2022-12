Pixel Watch : la montre connectée de Google s’améliore encore grâce à une mise à jour

Google a annoncé la mise à jour de décembre 2022 pour sa Pixel Watch. Deux mois après son lancement, la montre connectée continue de s'améliorer.

Décidément, on ne peut pas dire que Google traîne la patte avec sa Pixel Watch. Depuis la sortie de sa première montre connectée, mi-octobre, le constructeur a multiplié les annonces de fonctionnalités et les mises à jour. Après l’annonce de l’utilisation du NFC pour la validation des titres de transport ou l’intégration des profils de sommeil de Fitbit, Google a annoncé l’arrivée prochaine d’une mise à jour de taille pour sa Pixel Watch.

Dans les forums de Google, la firme a annoncé l’arrivée de la mise à jour de décembre 2022 pour la Google Pixel Watch. Une mise à jour qui vient logiquement avec son lot de correctifs de bugs, mais également avec quelques fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs.

Du côté des correctifs, Google s’attaque à trois domaines qui pouvaient poser problème : les appels, les cadrans et les exercices avec l’application Fitbit. Pour les appels, la version RWD9.220429.070 de la Pixel Watch va permettre d’améliorer les appels passant par le protocole HFP. Pour rappel, c’est ce protocole du Bluetooth qui va permettre d’utiliser un casque, des écouteurs, une enceinte ou, dans le cas qui nous intéresse, une montre connectée, pour capturer votre voix et la transmettre au smartphone.

Pour les cadrans, Google annonce un autre correctif pour les cas où « les complications n’affichent pas correctement les données », sans plus de précision. Enfin, certains utilisateurs avaient remarqué que les entraînements avec l’application Fitbit pouvaient parfois s’arrêter tout seuls au bout d’un certain moment. Là aussi, la mise à jour permet de corriger ce problème.

Un accès plus rapide au mode économie d’énergie

Par ailleurs, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité liée cette fois au mode économie d’énergie de sa Pixel Watch. Celui-ci pourra désormais être activé ou désactivé à l’aide d’un simple appui dans l’écran des paramètres rapides. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient ouvrir cet écran pour se rendre dans les paramètres d’autonomie de la montre et c’est seulement à cet endroit-là que le mode économie d’énergie pouvait être activé.

Bien que la Pixel Watch fasse le plein de nouvelles fonctions depuis sa sortie, il manque encore un certain nombre de fonctionnalités à la première montre connectée de Google. C’est le cas par exemple de la programmation du mode sommeil pour empêcher l’écran de la toquante de s’allumer en pleine nuit. Ce mode sommeil ne peut malheureusement être activé et désactivé que manuellement et, contrairement aux modèles concurrents, ne peut pas être planifié à heures fixes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.