La Pixel Watch va servir à valider votre titre de transport en commun

Google a annoncé travaillé sur une nouvelle fonctionnalité pour sa Pixel Watch permettant d'utiliser Google Wallet afin de valider les titres de transport en commun sans contact.

Actuellement, de nombreuses montres connectées proposent déjà des systèmes de paiement sans contact. On pense bien évidemment aux systèmes Apple Pay sur Apple Watch, Garmin Pay, Fitbit Pay, Samsung Wallet ou Google Wallet sur les montres dotées du système Wear OS de Google — ainsi que sur les dernières montres connectées de Fitbit.

Mais, jusqu’à présent, ces systèmes utilisant les puces NFC des montres connectées se contentaient de ça : le paiement sans contact. Impossible de profiter de cette communication à champ proche pour valider son billet dans les transports en commun par exemple. Cette fonction est pourtant de plus en plus intégrée dans les systèmes NFC des smartphones, qu’ils tournent sur Android ou sur iOS.

Google chercherait justement à étendre les fonctionnalités de la puce NFC de sa propre montre connectée, la Pixel Watch. Comme le relaie le site Android Police, Google a en effet publié sur ses forums, le 18 novembre dernier, une FAQ visant à répondre aux questions des internautes à propos de la Pixel Watch. De quoi découvrir non seulement les réponses de Google au sujet des fonctions déjà présentes sur la montre — notamment le fait que la montre n’est pas compatible avec la charge Qi par induction — mais également au sujet de futures fonctionnalités.

La validation du titre de transport directement depuis la Pixel Watch

Ainsi, à la question « puis-je ajouter ma carte de transport en commun dans Google Wallet sur ma Pixel Watch ? », Google a donné une réponse plutôt intéressante :

Actuellement, vous ne pouvez pas ajouter votre carte de transport à Wallet sur la Pixel Watch. Nous prévoyons d’apporter cette fonctionnalité à nos utilisateurs dans une future mise à jour (note : au Japon, Suica est supporté. Cette fonctionnalité est présente dans Google Pay et s’appelle Felica).

Google cherche donc bien à proposer les cartes d’abonnement aux transports en commun dans l’application Wallet sur Wear OS. Néanmoins, de nombreuses inconnues demeurent, qu’il s’agisse de la date à laquelle on peut attendre le déploiement de cette fonctionnalité ou des régies de transport en commun qui l’intégreront — est-ce que la RATP à Paris, Ilévia à Lille ou TCL à Lyon sont prévus. Par ailleurs, on ignore si cette fonction sera exclusive à la Pixel Watch de Google ou si elle sera proposée sur Google Wallet d’une manière générale, c’est-à-dire sur toutes les montres Wear OS — notamment les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro — et les Fitbit Sense 2 et Versa 4 qui profitent depuis une semaine du système de gestion de carte par NFC de Google.

