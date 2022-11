Google Wallet arrive sur des montres connectées sans Wear OS

Google a annoncé l'arrivée de son Wallet sur deux montres connectées de sa filiale Fitbit. Une nouveauté bienvenue, mais encore parcellaire.

Propriété de Google depuis 2021, Fitbit reste un peu en marge lorsqu’il s’agit d’accueillir les applications et les services pour montres connectées proposées par Google. Il faut dire que la filiale ne propose pas encore de montres équipées de Wear OS 3. C’est donc avec un peu de retard que Google Wallet — ex Google Pay — fait une entrée discrète, et relativement limitée, sur les montres connectées de la marque. En l’occurrence, et comme le rapporte PhoneArena, seuls deux modèles Fitbit sont éligibles : les nouvelles Fitbit Sense 2 et la Fitbit Versa 4.

Engagé cette semaine, le déploiement de Google Wallet sur ces deux modèles devrait à présent être effectif pour une majorité d’utilisateurs. Si vous possédez l’une de ces deux tocantes connectées, vous pouvez donc probablement déjà accéder au Wallet pour payer avec votre montre. Notons que Google Wallet avait été déployé sur les Google Pixel Watch le mois dernier et que Fitbit avait annoncé cette mise à jour au moment de la présentation des Sense 2 et Versa 4. Jusqu’à présent, les deux montres ne proposaient que le système de paiement sans contact de Fitbit : Fitbit Pay.

Google Wallet (ex Google Pay) Télécharger Google Wallet (ex Google Pay) gratuitement APK

Quelques annonces supplémentaires

En parallèle de cette annonce, Google fait part du lancement de son Wallet dans 12 pays supplémentaires, portant à 57 le nombre total de pays et territoires couverts par son service. Les pays nouvellement éligibles sont l’Arménie, Chypre, la Géorgie, le Kirghizistan, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Malaisie, Malte, le Mexique, la Slovénie, la Thaïlande et le Vietnam.

Google fait enfin mention d’un nouveau partenariat signé avec plusieurs compagnies aériennes dont AirAsia, Air France, China Air, Ryanair et United Airlines. Cet accord permettra aux voyageurs d’enregistrer les cartes d’embarquement de ces compagnies et d’y accéder directement depuis Google Wallet. L’ajout est simple : il suffit de prendre une capture d’écran du boarding pass en question et de cliquer sur l’option « Ajouter au Google Wallet ». Notons par ailleurs qu’il est possible d’enregistrer plusieurs cartes d’embarquement sur votre Wallet. Pratique si vous voyagez en famille par exemple.

Notons enfin l’accord passé entre Google et plusieurs services de tickets et billets, dont Ticketmaster, Thaiticketmajor (en Thaïlande), Cinemaxx (en Allemagne), Ticketek, Humanitix and Oztix (en Autriche). Cet accord, qui devrait s’étendre à plus de services par la suite, permet là aussi de retrouver ses billets directement sur Google Wallet.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.