« L’atmosphère est très mauvaise en ce moment » : même le président de Samsung est mécontent du design de ses nouveaux produits

Le président de Samsung n’a pas apprécié que l’entreprise copie les produis d’Apple avec ses derniers lancements et l’aurait fait savoir à ses équipes.

Le mois dernier, Samsung lançait une flopée de nouveaux produits. Si la marque coréenne a présenté ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, ainsi que sa bague connectée, la Galaxy Ring, d’autres produits ont également été commercialisés avec un air de déjà-vu.

Ainsi, lors de ce lancement estival, Samsung a présenté des produits qui semblaient largement tirer leur inspiration du côté de ceux de la concurrence. C’est le cas de la nouvelle montre Samsung Galaxy Watch Ultra, très proche en termes de design de l’Apple Watch Ultra 2, ainsi que des nouveaux écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 et Samsung Galaxy Buds 3 Pro, qui reprennent le format à tige — et avec ou sans embouts — des AirPods 3 et AirPods Pro 2.

Déjà largement soulignées par les critiques et les commentateurs, ces similitudes n’ont pas non plus échappé à Lee Yae-yong, président du conseil d’administration de Samsung.

Selon les informations du média sud-coréen AJU News, le patron de Samsung aurait en effet exprimé son mécontentement à l’égard de la division mobile (MX) du groupe. Selon un cadre de Samsung MX, le dirigeant, généralement plutôt tempéré dans ses déclarations, serait sorti de ses gonds : « Le président a réagi après la controverse sur le plagiat du design d’Apple et les problèmes de qualité autour des Galaxy Buds 3 et Galaxy Watch 7 sortis le mois dernier […]. L’atmosphère est très mauvaise en ce moment ».

Des produits très similaires à ceux d’Apple

La Samsung Galaxy Watch Ultra reprend non seulement la nomenclature des montres haut de gamme d’Apple, mais également son format carré, son bouton d’action supplémentaire ou sa teinte orange.

Pour les écouteurs, Samsung a abandonné l’idée d’utiliser des embouts intra-auriculaires sur ses deux paires et réserve désormais ce format au modèle « Pro », comme les AirPods. Par ailleurs, les deux nouvelles paires sont dotées de format à tiges et ne rentrent pas entièrement dans le pavillon auriculaire, comme c’était le cas auparavant.

En plus de cette question d’inspiration poussée, Samsung a connu quelques polémiques au lancement des Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro. Plusieurs problèmes liés à la finition des écouteurs ont ainsi été remontés, de sorte que Samsung a finalement dû repousser plusieurs commandes afin d’améliorer le contrôle qualité des produits.

