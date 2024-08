Avec tvOS 18, votre iPhone sera encore plus utile avec une Apple TV

Une nouvelle fonction repérée dans la bêta de tvOS 18 suggère que l’Apple TV pourra bientôt se connecter à votre iPhone ou iPad pour vous donner plus d’informations sur certains programmes.

L’Apple TV 4K (2022) // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Le système d’exploitation de tvOS 18 propose dans sa nouvelle bêta de simplifier le partage de liens entre l’Apple TV et l’iPhone ou l’iPad. Une fonctionnalité qui se sera fait attendre pour l’Apple TV.

Partager des liens web

L’Apple TV ne permet pas d’ouvrir un navigateur web, empêchant par là même les développeurs d’applications de mettre en place certains types d’intégration, mais tout ceci pourrait changer avec tvOS 18. C’est sur Threads que Sigmund Judge partage sa découverte : L’Apple TV+ propose en ce moment une série de vidéos immersives filmées en 3D 8K à 180 degrés à destination de l’Apple Vision Pro.

On peut voir avec tvOS 18 sur la page de ces vidéos immersives un bouton dans la description pour obtenir plus d’informations sur le casque de réalité mixte d’Apple. En cliquant sur celui-ci, l’Apple TV n’ouvre pas directement un lien sur son système d’exploitation, mais envoie un lien via AirDrop vers votre iPhone ou votre iPad.

Pour aller plus loin

Apple Vision Pro : la vérité après trois mois d’utilisation

Une expérience enrichie

« La version bêta du développeur tvOS 18 d’aujourd’hui donne un aperçu de certaines intégrations potentiellement assez spéciales, notamment la possibilité de distribuer des médias associés tels que des livres, des bandes sonores et des expériences AR sur iPhone et iPad » Sigmund Judge

Pour le moment, Apple ne semble utiliser que cette fonctionnalité de liens Web. Toutefois, on peut penser dans le futur qu’Apple enrichisse cette proposition en permettant aux utilisateurs de partager du contenu qu’ils regardent ou qu’ils écoutent directement depuis l’application tvOS.

À noter, tvOS 18 est actuellement disponible dans une version bêta pour les développeurs. Cette nouvelle version s’accompagne d’autres nouveautés comme la fonction de sous-titres intelligents ou encore une fonction d’InSight semblable à une fonction disponible sur Amazon Prime. tvOS 18 sera disponible au public à l’automne.