Free Mobile : l’enfer des abonnés face aux frais d’itinérance « fantômes » non-remboursés

Lorsqu’on habite près d’une frontière, on peut être soumis à des frais d’itinérance involontaires, ce qu’ont vécu des abonnés Free Mobile qui peinent à se faire rembourser.

Le roaming, ou itinérance, désigne la connexion à un réseau mobile étranger. Plusieurs forfaits mobiles proposent aujourd’hui de la data en roaming en prévision d’un voyage à l’étranger, mais cela fonctionne uniquement selon les conditions fixées par l’opérateur. Quantité de données, pays concernés, toutes ces informations sont accessibles dans votre contrat.

Il existe toutefois des cas où un smartphone se connecte en itinérance sans qu’on en ait connaissance. C’est ce que pointe l’association 60 millions de consommateurs qui revient sur les mésaventures d’abonnés Free Mobile. Ces derniers désespèrent de se faire rembourser des frais d’itinérance alors qu’ils n’avaient franchi aucune frontière.

52 € de hors-forfait pour du roaming involontaire en Albanie

Pour illustrer ce problème, prenons l’exemple de Steven. Abonné chez Free Mobile, Steven effectue un voyage en Grèce, destination comprise dans son forfait, et fait une courte visite sur l’île de Corfou. Là-bas, son smartphone borne en Albanie, située au mieux à 2-3 kilomètres à vol d’oiseau mais qui n’est pas une destination comprise dans son forfait Free.

« Quelques instants après avoir reçu un SMS me souhaitant la bienvenue en Albanie, j’ai désactivé la 4G. Trop tard : Free m’a facturé 52 € et refuse de me rembourser » rapporte le touriste malchanceux.

Cela arrive aussi en France !

Steven n’est pas un cas isolé, d’autant plus que cette surfacturation touche aussi des abonnés résidant en France. C’est le cas de Michel, habitant de Siouville-Hague sur la côte normande, face aux îles de la Manche :

« Je possède un forfait à 2 € assorti de l’option booster (20 Go de data) limitée à la France métropolitaine. Or, j’habite près des îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey et Free me facture des mégas comme si j’étais allé en Angleterre. […] On me dit que c’est normal, mais je trouve cela profondément injuste. »

De son côté, Free justifie ces hors-forfaits. À partir du moment où les abonnés reçoivent les SMS prévenant la connexion en itinérance, il est normal qu’ils soient facturés selon l’opérateur du Groupe iliad.

Toutefois, le règlement européen n°2022-612 impose les opérateurs d’informer leurs abonnés d’abord sur les manières d’éviter efficacement le roaming involontaire dans les régions frontalières, mais aussi des risques de connexions automatiques et incontrôlées en roaming.

Dans le cas où l’opérateur ne se serait pas affranchi de ses obligations et qu’il refuse toujours de rembourser, il est possible de saisir le Médiateur des communications électroniques.

