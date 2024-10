Le moins cher des récents smartphones Samsung voit son prix chuter à 100 € seulement lors du Prime Day

Le Samsung Galaxy A05s est un smartphone qui plaira surtout aux petits budgets. Il mise sur un écran fluide, une autonomie musclée et un bon suivi logiciel. Déjà abordable, on le retrouve à seulement à 103 euros lors du Prime Day.

Si Samsung fait continuellement du bruit pour ses flagships, le géant coréen flirte également sur le segment entrée de gamme. Le Galaxy A05s en fait partie, un téléphone qui fait le minium syndicale, mais qui se paie tout même le luxe de tourner sous Android 14 avec One UI 6, de proposer du 90 Hz et une autonomie musclée. Et, aujourd’hui, on le trouve encore moins cher que d’habitude : plus de 60 euros de remise durant le Prime Day.

Les 3 raisons qui font du Samsung Galaxy A05s un bon smartphone

Un bon suivi logiciel et une interface soignée : One UI 6 et 4 ans de MAJ majeures d’Android

Un écran Full HD+ à 90 Hz

Des photos correctes… pour le prix

Disponible à sa sortie au prix de 169 euros, le Samsung Galaxy A05s est maintenant remisé à 103 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A05s. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un appareil premier prix qui fait le job

Le Samsung Galaxy A05S a beau être un appareil premier prix, il a réussi à faire mieux que son prédécesseur, avec des traits plus soignés. On a un dos joliment épuré qui reprend les codes visuels des Galaxy S24 avec les trois capteurs photo qui ressortent légèrement. Au vu de son tarif, il n’est pas étonnant de voir à l’avant une dalle encadrée par de larges bordures, surtout au niveau du menton. Dommage de retrouver un capteur selfie dans une encoche en forme de goutte d’eau, choix à la fois peu esthétique et peu moderne.

Samsung est réputé pour la qualité de ses écrans, mais sur ce modèle, il faudra se contenter d’une dalle LCD. Le A05s affiche une définition Full HD+ (2400 × 1080 pixels), soit mieux que son prédécesseur qui proposait une dalle LCD HD+… Il manque de luminosité et tire vers le bleu. Toutefois, on apprécie le taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui rééquilibre un peu l’ensemble.

Avec des concessions à prendre en compte

Du côté de l’animation, c’est la puce Snapdragon 680 de Qualcomm qui est à la tâche, couplée avec 4 Go de mémoire vive. S’il répond bien sûr les tâches élémentaires, les performances sont tout même un peu juste. Les jeux gourmands semblent hors de portée et les à-coups sont très nombreux, même sur des tâches faciles à exécuter. Sur la partie photo, seul le capteur principal va s’avérer utile pour capturer les clichés. Dans de bonnes conditions lumineuses, il produit de jolies photos, sans retrouver le côté pep’s de Samsung. Les couleurs sont plutôt fidèles à la réalité, mais on perd en netteté et en détail dès lors qu’on se retrouve dans un environnement plus sombre.

Heureusement, il marque surtout des points pour son interface logicielle toujours aussi agréable, OneUI 6 basée sur Android 14. Pour le meilleur, on a les options de personnalisation et des fonctionnalités pratiques, et pour le pire, on a des animations qui accrochent quelques fois et des bloatwares imposés par le constructeur. La bonne nouvelle, c’est que Samsung promet sur cet appareil à petit prix quatre mises à jour d’Android majeures et cinq ans de correctifs de sécurité.

Enfin, sur l’autonomie, c’est un smartphone rassurant pour tenir la journée, mais qui déçoit par son chargeur plafonné à 25 W. Il nous a fallu presque une heure et quarante minutes pour passer de 10 % à 100 %. C’est long, très long…

Plus d’informations dans notre test complet sur le Samsung Galaxy A05s.

Prime Day : pour ne rien rater des Jours Flash Prime d’Amazon

Afin de trouver toutes les meilleures offres en fonction d’une catégorie de produits, nous avons rédigé plusieurs sélections en ce sens :

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

N’oubliez pas qu’il faut être membre Amazon Prime pour profiter des offres, et ça tombe bien, les 30 premiers jours sont offerts.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.