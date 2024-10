La Ford Mustang électrique continue de s’améliorer et peut conduire (presque) toute seule

Première voiture électrique de Ford, le Mustang Mach-E continue de s’améliorer. Pour 2025, il reçoit ainsi quelques nouveautés, comme un système de conduite semi-autonome perfectionné ou une pompe à chaleur de série. Voici ses caractéristiques.

Ford doit moderniser son Mustang Mach-E plus que jamais. En effet, après avoir lancé deux nouveaux SUV électriques modernes, l’Explorer et le Capri, le Mustang Mach-E pourrait perdre en intérêt pour les consommateurs s’il n’adopte pas les dernières technologies.

Bonne nouvelle : Ford ne le laisse pas tomber et lui offre quelques nouveautés attendues pour 2025, comme on peut le découvrir dans un communiqué de presse. Quelles sont les nouveautés données au premier SUV électrique de Ford ?

Une pompe à chaleur de série !

Pour améliorer les performances du Mustang Mach-E en conditions climatiques difficiles, notamment par temps froid, une pompe à chaleur est désormais incluse de série. Cet ajout aide à baisser la consommation d’énergie en réduisant l’utilisation des résistances électriques pour chauffer l’habitacle. Un gain en confort et en autonomie, aspect crucial pour les conducteurs de véhicules électriques.

Notons également une amélioration de la connectivité, avec un hotspot Wi-Fi 5G ou l’arrivée de YouTube, d’un karaoké et d’une navigation connectée avec planificateur d’itinéraire. Un pack disponible à l’achat ou par abonnement.

D’autres évolutions sont disponibles, comme un sélecteur de rapport qui quitte la console centrale pour rejoindre le volant – libérant de l’espace de rangement. Un pack sport permet de pimper sa Mustang électrique avec des sièges avant à surpiqûres rouges et ventilés, ou quelques éléments extérieurs noirs.

Pour clôturer la partie personnalisation, quelques nouvelles couleurs et jantes sont disponibles pour donner un coup de frais à la ligne du SUV électrique, sans toutefois toucher à la carrosserie.

Une conduite semi-autonome améliorée

L’édition 2025 introduit la dernière version du système de conduite assistée de Ford, le BlueCruise 1.5. Cette version ajoute la fonctionnalité de changement de voie automatique, permettant au véhicule de changer de ligne de circulation sans intervention du conducteur.

Le système analyse les conditions de circulation et initie un changement de voie si le véhicule qui précède roule plus lentement ou si un véhicule suit de trop près dans la voie de dépassement. Ford estime que jusqu’à 45 % des changements de voie sont désormais automatisés, rendant la conduite mains libres encore plus fluide et pratique sur les longs trajets.

Les clients ont la possibilité de choisir entre un abonnement annuel ou un achat unique pour accéder à BlueCruise, avec un essai gratuit de 90 jours disponible pour ceux qui souhaitent tester le système avant de s’engager. Pour rappel, le système (sans cette nouveauté) est récemment arrivé en France.

Ford Mustang Mach-E Rally

Les prix pour la France de cette version 2025 ne sont pas encore annoncés. On sait cependant que Ford prévoit d’ouvrir les commandes aux États-Unis début 2025 au prix de 36 495 dollars.