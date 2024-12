Le procès majeur pour l’avenir du smartphone et du PC commence

Cette semaine s’ouvre un procès majeur pour l’avenir de l’informatique et de la téléphonie. Celui qui voit s’opposer Qualcomm et ARM.

Source : Qualcomm

Alors que certains commencent à s’affairer à leurs congés de fin d’année et aux célébrations associées, un procès d’une importance capitale s’ouvre aux États-Unis.

Ce procès fait suite à une plainte déposée en 2022 par ARM à l’encontre des sociétés Nuvia et Qualcomm en réponse au rachat du premier par le second.

Ce qui se joue est tout simplement la possibilité pour Qualcomm de continuer à commercialiser ses puces Snapdragon sur smartphone et PC. Vu l’importance actuelle de la marque, en particulier sur le marché des smartphones Android, l’enjeu du procès est très grand.

Pourquoi ARM poursuit Qualcomm ?

En 2021, Qualcomm a racheté la startup Nuvia, composé d’anciens ingénieurs d’Apple et propriétaire d’une licence spéciale d’ARM pour modifier l’architecture en profondeur.

Fonctionnalités maximales, prix minimal 4 mois d’abonnements offerts, un bloqueur de pub intégré et des serveurs parmi les plus rapides du marché : c’est Noël chez Surfshark ! L’abonnement à ce VPN est à seulement 1,99 € /mois !

Une fois la fusion faite, Qualcomm a mis les équipes de Nuvia au travail sur l’architecture Oryon, que l’on retrouve sur les Snapdargon X sur PC et le Snapdragon 8 Elite sur smartphone.

Problème, d’après ARM, Qualcomm n’a pas le droit d’utiliser la licence attribuée à Nuvia. D’après la société britannique, Qualcomm aurait du renégocier les termes de la licence pour correctement la transférer de Nuvia à Qualcomm.

Pour ce dernier, cette position est jugée ridicule dans la mesure où Qualcomm possède déjà une licence ARM, et que la licence déjà établie entre Qualcomm et ARM est déjà suffisante pour couvrir les travaux suite au rachat.

C’est le tribunal du district du Delaware qui prend en charge cette affaire et désormais, c’est à un jury à qu’il va être demandé de trancher après plusieurs jours d’audience.

Un enjeu majeur pour l’avenir de l’informatique

Si l’on parle ici d’un enjeu majeur pour Qualcomm et l’avenir des smartphones et des PC, c’est parce que ARM ne réclame pas simplement une compensation financière, mais bien l’arrêt pur et simple de la commercialisation des puces Qualcomm. ARM souhaite même la destruction des puces déjà produites.

Ce procès pourrait aussi freiner la croissance des PC sous ARM dont la commercialisation a recommencé avec l’effort PC « Copilot+ » de Microsoft à l’été 2024. À la fin de l’année 2025, Qualcomm devrait voir arriver des concurrents comme Nvidia ou MediaTek sur ce marché, mais en attendant, le constructeur a l’exclusivité des puces ARM sous Windows 11.

Une première réponse arrivera rapidement

Le procès s’est officiellement ouvert cette semaine, et la juge Maryellen Noreika a indiqué que la délibération pourrait commencer dès ce jeudi.

Il faudra alors attendre que le jury rende une décision à l’unanimité dans cette affaire. Bien sûr, dans un cas comme dans l’autre, le jugement obtenu pourra être opposé en appel.