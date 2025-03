Pourquoi ce vidéoprojecteur 1080p en promo à moins de 150 € est un bon deal ?

Pas besoin de se ruiner pour obtenir un vidéoprojecteur 1080p. On trouve de bonnes références entrée de gamme, comme ce Philips NeoPix 200 qui passe de 249 euros à 147 euros seulement sur Amazon.

Philips NeoPix 200 // Source : amazon.fr

Les vidéoprojecteurs sont un vrai confort et ont bien des avantages, comme leur capacité à délivrer une grande diagonale le tout dans un petit format. En revanche, ils ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Heureusement, les constructeurs n’hésitent pas à proposer des modèles plus abordables tout en proposant une fiche technique équilibrée. C’est le cas par exemple du NeoPix 200 de Philips, qui projète en Full HD et ne dépasse pas les 150 euros grâce à cette offre.

Les atouts du Philips NeoPix 200

Son format compact et léger (1,3 kg)

Sa capacité à projeter des images en Full HD

Sa connectique généreuse

Avec un prix conseille à 249 euros, le vidéoprojecteur Philips NeoPix 200 est aujourd’hui remisé à 147 euros sur Amazon.

Un petit boîtier qui projette de grandes images

Le Philips NeoPix 200 opte pour une conception assez classique, et choisit la simplicité avec son coloris blanc et sa forme rectangulaire. Ses petites dimensions (23,15 cm x 18,2 cm x 9,97 cm) lui permettent de s’intégrer facilement dans n’importe quel intérieur, et avec seulement 1,35 kg sur la balance, vous allez pouvoir le déplacer ou l’emporter avec vous sans soucis.

Ce petit boîtier a l’avantage de diffuser une image en Full HD (1 920×1 080 pixels) sur une grande surface puisqu’il peut projeter l’image à une diagonale jusqu’à 80 pouces, soit 203 cm. Il faudra se tenir entre 80 cm et 200 cm. L’expérience de visionnage est agréable, mais la luminosité est assez faible, avec seulement 200 lumens. Pour en profiter dans les meilleures conditions, il vaut mieux l’utiliser dans une pièce plonger dans la pénombre.

Des fonctionnalités d’ajustement pratique

Le constructeur ajoute quelques fonctionnalités pour simplifier son installation, comme la correction trapézoïdale, qui permet de redresser l’image projetée si le projecteur n’est pas face à l’écran, et éviter d’avoir une image déformée. Il sera possible de faire la mise au point manuellement. Il faudra donc ajuster la netteté de l’image à l’aide de la molette ou le bouton la télécommande.

Pour finir, le NeoPix 200 n’embarque pas d’interface comme Google TV ou Android TV. Pour en bénéficier, il faudra ajouter des clé HDMI, comme le Fire TV Stick d’Amazon ou celui de Xiaomi pour le rendre connecter et de profiter d’un meilleur catalogue d’applications et des apps de streaming. Il est d’ailleurs équipé d’une bonne connectique, avec deux ports HDMI, l’un pour y brancher votre dongle HDMI et l’autre pour votre Nintendo Switch par exemple, mais aussi d’un port USB, d’un lecteur de carte microSD et d’une sortie audio jack 3,5 mm.

Si la solution de Philips ne vous a pas convaincu, il existe d’autres références sur le marché. Pour les découvrir, nous vous invitons à consulter notre sélection des meilleurs vidéoprojecteurs actuellement.



