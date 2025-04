La version 512 Go du très bon casque VR Meta Quest 3 baisse son prix grâce à un code promo

Casque combinant rĂ©alitĂ© virtuelle et rĂ©alitĂ© mixte, le Meta Quest 3 est un sĂ©rieux concurrent de l’Apple Vision Pro. Mais la solution de Meta est bien moins onĂ©reuse que sa rivale, et c’est encore plus le cas actuellement : le Meta Quest 3 de 512 Go est en ce moment proposĂ© Ă moins de 500 euros.

Plus qu’un casque de rĂ©alitĂ© virtuelle classique, le Meta Quest 3 est aussi le premier modèle du fabricant Ă intĂ©grer la rĂ©alitĂ© mixte. Oui, comme l’Apple Vision Pro, qui maĂ®trise certes mieux cette technologie, mais qui a aussi le net dĂ©savantage d’ĂŞtre particulièrement onĂ©reux. Le Meta Quest 3, qui promet en plus d’ĂŞtre confortable et qui propose une excellente dĂ©finition d’Ă©cran, est beaucoup moins cher. En ce moment, on le trouve d’ailleurs avec 200 euros de moins qu’Ă son lancement.

Les atouts du Meta Quest 3

Un confort amélioré

Une meilleure dĂ©finition d’Ă©cran

La réalité mixte disponible

Un Meta Quest 2, mais amélioré

Le Meta Quest 3 est un casque de rĂ©alitĂ© virtuelle qui se dĂ©marque franchement de son prĂ©dĂ©cesseur, le Meta Quest 2. DĂ©jĂ , il est 40 % plus fin que l’ancien modèle, ce qui renforce son confort, notamment au cours des longues sessions de jeu. Et ce, grâce Ă un système de lentilles dites « pancakes », plus compactes. Elles ont en plus l’avantage d’afficher moins de distorsions et de proposer un champ de vision plus proche de la rĂ©alitĂ©. La marque a aussi misĂ© sur des Ă©crans proposant une dĂ©finition plus importante. Alors que le Meta Quest 2 rĂ©vĂ©lait une rĂ©solution de 1 832 x 1 920 pixels, le Meta Quest 3 affiche 2 208 x 2 064 pixels par Ĺ“il, soit une qualitĂ© proche de la 4K. Ă€ nous les images bien nettes, donc.

Et pour ne rien gâcher, le Meta Quest 3 offre un taux de rafraĂ®chissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz, soit le gage d’une fluiditĂ© exemplaire en jeu. Autre changement notable, et pas des moindres : l’installation de trois pilules sur la face avant du casque, au sein desquelles se cachent les camĂ©ras pour le pass-through (soit l’affichage de la rĂ©alitĂ© dans le casque), qui permettent Ă©galement d’amĂ©liorer le suivi des mouvements en mode VR, mais aussi et surtout de proposer la rĂ©alitĂ© mixte, oĂą le virtuel se superpose au rĂ©el. Meta a par ailleurs retravaillĂ© ses contrĂ´leurs, qui sont moins imposants et dont les joysticks sont plus ergonomiques.

La réalité mixte, le véritable atout du casque

CĂ´tĂ© performances, le Meta Quest 3 embarque un Snapdragon XR2 Gen 2, Ă©paulĂ©e par 8 Go de RAM. Une puce annoncĂ©e deux fois plus puissante graphiquement, pour piloter un Ă©cran plus riche, notamment. Dans les faits, l’expĂ©rience en jeu profite d’une meilleure fluiditĂ© et de davantage de dĂ©tails. Le casque est d’ailleurs compatible avec plus de 500 jeux vidĂ©o et applications. Vous pourrez bien sĂ»r y retrouver toute la ludothèque du Quest 2. Petit bĂ©mol toutefois pour l’autonomie, revue Ă la baisse, qui est passĂ©e de 3 heures de jeu Ă un peu plus de 2 heures.

Mais revenons sur le gros atout de ce Quest 3, qui est évidemment la réalité mixte. Concrètement, cette réalité mixte apporte du virtuel au sein du réel. Des objets en 3D sur lesquels il est possible d’interagir sont ainsi affichés dans le casque. Ce dernier peut par exemple projeter un plateau de jeu sur la table de votre salon. Certes, le Meta Quest 3 n’est pas encore au niveau de l’Apple Vision Pro, son gros concurrent, mais l’effet est bien maîtrisé.

