Amazon lance ses routeurs Wi-Fi eero Pro 6E et 6+ compatibles Wi-Fi 6E en France

Amazon lance en France ses routeurs Wi-Fi eero Pro 6E et eero 6+ qui viennent compléter la gamme des systèmes Wi-Fi maillés eero 6. La principale nouveauté est qu'ils sont compatibles Wi-Fi 6E, dernière norme du système de réseau de communication sans-fil.

Amazon profite de la sortie française des eero Pro 6E et 6+ pour baisser le prix de ses routeurs eero Pro 6 et 6 qui passent respectivement à 229 et 119 euros. Deux nouveaux routeurs qui adoptent la dernière norme Wi-Fi 6E.

Des routeurs Wi-Fi capables d’atteindre 1 Gb/s

Le système Wi-Fi eero Pro 6E est « capable de prendre en charge des débits de 1 gigabit et plus et plus de 100 appareils connectés simultanément » annonce Amazon dans un communiqué de presse. Il peut recevoir des débits allant jusqu’à 2,3 Gb/s en alliant 1 Gb/s en filaire et 1, Gb/s en sans-fil. Il possède deux ports Ethernet pour y connecter des appareils en filaire : un port de 2,5 gigabits et un port de 1 gigabit. La marque annonce qu’un seul eero Pro 6E « couvre jusqu’à 190 mètres carrés et un lot de 3 couvre jusqu’à 560 mètres carrés ».

Du côté du eero 6+, il pourra connecter jusqu’à 75 appareils et prendre en charge 1 Gb/s. Un peu moins équipé, il dispose de deux ports Ethernet de 1 gigabit chacun. Pour la couverture, « un seul eero 6+ couvre jusqu’à 140 mètres carrés et un lot de 3 couvre jusqu’à 420 mètres carrés ».

Amazon imagine des usages comme « la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le streaming 8K » pour ses nouveaux routeurs Wi-Fi et ce dans toute la maison.

Les fonctionnalités annoncées pour les routeurs eero Wi-Fi 6E

Le géant du e-commerce met en avant l’installation facile de ses routeurs qui se fait en quelques minutes. Il y a aussi une rétrocompatibilité avec les appareils de la génération précédente. Ces routeurs utilisent la technologie TrueMesh, qui optimise me réseau « afin de réduire la congestion, la mise en mémoire tampon et les pertes de connexion ».

Pour les adeptes de domotique, ce système Wi-Fi embarque un hut Zigbee, qui permet de connecter des objets connectés compatibles : pas besoin de hub supplémentaire si vous vous équipez des produits eero. Amazon déclare également que « les appareils eero 6 peuvent également faire office de routeur Thread pour assurer l’interopérabilité avec les appareils certifiés Matter ». Pour rappel, Matter est un standard visant à favoriser l’interopérabilité entre les objets connectés et les écosystèmes conçus par les différents constructeurs.

Prix et disponibilité des eero Pro 6E et 6+

Ces deux nouveaux routeurs qui viennent compléter la gamme eero 6 sont disponible dès maintenant sur Amazon :

Le eero Pro 6E est vendu à 359 euros/unité et à 839 euros pour un lot de trois.

Le eero 6+ est vendu à 149 euros/unité et à 259 euros pour un lot de trois.

