Amazon Prime : Prime Video, livraison gratuite, quel service vous intéresse le plus ?

L'abonnement d'Amazon offre l'accès à moult services de la société de Jeff Bezos, de la livraison rapide et gratuite à la plateforme de SVoD en passant par Prime Gaming. Mais est-ce que tous ces services proposés vous intéressent et les utilisez-vous ?

Amazon fait du tapage avec son abonnement Amazon Prime, dont le prix a sensiblement augmenté en septembre. Si beaucoup doivent connaître Prime Video, la plateforme de SVoD à laquelle les abonnés ont accès, ou encore la livraison gratuite et en un jour ouvré, d’autres services sont compris dans l’abonnement. C’est le cas d’Amazon Music, un service de streaming musical qui permet à ses abonnés d’avoir accès à 100 millions de titres contre 2 auparavant, avec une restriction de taille cependant.

Amazon Prime : l’abonnement qui vous donne tout, même ce dont vous n’avez pas besoin ?

Pour résumer, l’abonnement Amazon Prime comprend :

La livraison en un jour ouvré et gratuite

L’accès à Prime Video, la plateforme de SVoD d’Amazon

Amazon Prime Music, avec un catalogue de 100 millions de titres

Prime Gaming, qui inclut un abonnement payant sur Twitch et des contenus (DLC, cosmétiques) sur des jeux PC

Amazon Photos : un espace illimité de stockage de photos

Prime Reading : l’accès à un catalogue de livres sur Kindle

L’accès aux ventes flash d’Amazon 30 minutes avant les non-abonnés

L’accès aux Prime Day : des périodes de promotion sur Amazon

Il faut reconnaître qu’Amazon Music ou Amazon Photos ne font pas partie des services les plus renommés dans leur catégorie. Pour autant, ils font bel et bien partie de l’abonnement Prime. Avec tous ces services, Amazon Prime paraît un peu fouillis et certains comme Prime Video, Prime Music ou Prime Reading ont aussi pour but de convertir les abonnés à des formules plus complètes et donc plus chères. Ainsi, on peut se demander si ces services représentent un certain intérêt pour les abonnés et/ou ceux qui réfléchissent à y souscrire.

La question qui se pose, c’est quels sont les services compris dans l’abonnement Amazon Prime qui vous intéressent le plus, que vous soyez abonné ou non ?

Chargement Quel service Amazon Prime vous intéresse le plus ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Livraison rapide et gratuite

Prime Video

Prime Music

Prime Gaming

Amazon Photos

Prime Reading

Vente flash en avance

Promotions Prime Days

Comme toujours, n’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires. Nous mettrons cet article à jour en fin de semaine avec les résultats du sondage et les réponses les plus pertinentes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.