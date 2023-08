La rentrée est chargée du côté de chez Prime Vidéo avec une nouvelle fournée de films et de séries pour le mois de septembre.

Plus que deux jours avant le mois de septembre et les plateformes de SVoD s’activent pour annoncer leurs catalogues comme c’est le cas chez Netflix ou Disney Plus. Cette fois-ci c’est au tout de Prime Vidéo chez Amazon qui annonce ses nouveautés, que ce soit sur son catalogue régulier ou via le Pass Warner.

Les séries ajoutées en septembre sur Prime Video

Sentinelle (8 septembre)

Une nouvelle production 100 % française débarque au catalogue Prime Video : Sentinelle. Cette nouvelle comédie raconte l’histoire de François Sentinelle, incarné par Jonathan Cohen, un homme qui mène une double vie : policier le jour et chanteur de charme à ses heures perdues. Après avoir connu le succès grâce à son tube Le Kiki, François Sentinelle tente en vain de renouer avec la gloire. Et alors qu’une série de crimes violents s’abat sur La Réunion, il doit choisir entre poursuivre sa carrière dans la musique ou faire régner la loi.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Un Talent en or massif (29 septembre)

Sorti l’année dernière, Un Talent en or massif (The Unbearable Weight of Massive Talent en VO) est un film américain réalisé par Tom Gormican avec en tête d’affiche, un duo particulièrement bankable : Nicolas Cage et Pedro Pascal. Le film raconte l’histoire de Nicky (Nicolas Cage), devenu un has-been, qui accepte alors de venir à l’anniversaire de Javi (Pedro Pascal), un milliardaire mexicain, pour rembourser ses nombreuses dettes. Javi, grand fan de l’acteur, lui demande de rejouer ses plus grands rôles.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les films ajoutés en septembre sur Prime Video

La roue du temps, saison 2 (1ᵉʳ septembre)

Avis aux fans de La Roue du temps ! La nouvelle saison arrive ! Ce nouveau chapitre se base certains éléments du troisième roman de Robert Jordan, The Dragon Reborn (Le Dragon réincarné, dans la version française). Si peu d’éléments ont fuité sur le scénario et le déroulement de l’intrigue, on y retrouvera forcément le principal antagoniste de la série de la fin de la saison 1. Si vous savez… vous savez.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

The Continental (1ᵉʳ septembre)

Vous aimez John Wick ? Vous souhaitez en savoir plus sur le folklore étendu des films ? C’est précisément le but de The Continental. Cette mini-série tournera, comme son nom l’indique, autour de l’Hôtel Continental avec ses événements et ses protagonistes. Une sorte d’origin story sur le sombre monde criminel de New York, avec une attention particulière sur les allées et venues du tristement célèbre hôtel. Attention cependant, Pas de John Wick ni de Keanu Reeves ici.

La Servante écarlate, saison 5 (15 septembre)

[ytpub:y3FzXBkCUAg&t]

Déjà finie du côté d’OCS, la cinquième saison et ses 10 épisodes de La Servante écarlate arrivent sur Prime Video. Dans cette saison et avant une ultime conclusion prochaine, June doit faire face aux conséquences du meurtre du commandant Waterford tout en luttant pour redéfinir son identité et sa raison d’être.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La liste complète des séries et des films qui arrivent chez Prime Video en septembre

1er septembre : La Roue du Temps (Saison 2) Quand Harry rencontre Sally Hair Les Sentiers de la gloire Avant Toi Personne n’est parfait La Chaîne (1958) New York : Crime Organisé (Saison 1) Péril en haute mer (Saison 19) (Pass WB) Je verrai toujours vos visages

2 septembre : Looney Tunes Cartoons (Saison 6) (Pass WB)

6 septembre : FC Barcelona : une nouvelle ère (Saison 2)

8 septembre : Sentinelle Énorme Nos soirées gâteau-bar

9 septembre : Prince Ivandoe (chapitre 3) (Pass WB)

12 septembre: The Resident (Saison 6) (Pass WB)

14 septembre : A découvert (saison 1) Notre-Dame Brûle

15 septembre : Killer Coaster (Saison 1) La Servante écarlate (Saison 5) Plus tard, j’atteindrai les étoiles Destination NBA: AG League Odyssey Wilderness (Saison 1)

16 septembre : DC Team France (Pass WB)

21 septembre : Diable malgré lui (Pass WB)

22 septembre : Le Continental Rohan au Louvre

26 septembre : The Fake Sheikh

28 septembre : Wanted

29 septembre : Gen V (Saison 1) Un talent en or massif Heartbeat



Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.