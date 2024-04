Tout ce qui change pour Amazon et Prime Video avec la nouvelle loi européenne (DMA)

Amazon, tout comme Google, Apple, Microsoft, Meta et ByteDance, est soumis à de nouvelles restrictions avec l'arrivée du Digital Markets Act (DMA) au sein de l'Union européenne. Tour d'horizon des changements qu'a dû mettre en place le géant du commerce en ligne.

Tout comme les autres Gamam, Amazon doit changer, selon l’Union europĂ©enne. PlutĂ´t selon le Digital Markets Act, ou DMA, la nouvelle lĂ©gislation europĂ©enne entrĂ©e en vigueur dĂ©but mars. De gros changements sont arrivĂ©s, y compris pour Amazon (le site d’e-commerce) et pour Amazon Advertising, sa rĂ©gie publicitaire. Voici tous les changements qu’a dĂ» mettre en place le gĂ©ant crĂ©Ă© par Jeff Bezos.

Pour cela, Amazon a publié son rapport complet sur son site.

Vous allez pouvoir refuser que vos données Amazon soient combinées avec celles de Prime Video

Le changement le plus important, c’est la fin de la combinaison automatique de vos donnĂ©es Amazon et de vos donnĂ©es Prime Video et Audible par exemple. Ă€ vrai dire, les utilisateurs doivent dĂ©sormais « donner leur consentement pour des expĂ©riences personnalisĂ©es dans nos magasins lorsque ces expĂ©riences nous obligent Ă utiliser des donnĂ©es provenant d’autres services Amazon », prĂ©cise ce dernier dans son rapport. Cela fonctionne Ă©galement en sens inverse. Les services d’Amazon sont notamment Prime Video, Audible, Alexa, Twitch, Amazon Music, etc. Vous devez aussi donner votre consentement « à l’utilisation des donnĂ©es personnelles de tout service Amazon et de tiers pour personnaliser les publicitĂ©s que nous diffusons sur Amazon », peut-on lire ensuite. Les invitations au consentement ont Ă©tĂ© envoyĂ©es dès dĂ©cembre dernier.

Ces rĂ©glages peuvent ĂŞtre modifiĂ©s dans la section « DonnĂ©es et confidentialité » dans les paramètres de son compte Amazon. Concrètement, garder la combinaison des donnĂ©es entre les services d’Amazon permet d’avoir des recommandations d’achat plus fiables. Dans son document transmis Ă la Commission europĂ©enne, Amazon prĂ©cise pouvoir personnaliser les recommandations sur son magasin en fonction de l’historique de visionnage Prime Video du client.

Le changement qu’Amazon avait anticipĂ©Â : la rĂ©siliation d’Amazon Prime

Des changements avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© mis en place avant mĂŞme le vote du Digital Markets Act (DMA). En juillet 2022, Amazon avait pliĂ© face Ă la Commission europĂ©enne et les autoritĂ©s europĂ©ennes chargĂ©es de la protection des consommateurs, Ă l’issue d’un dialogue entre ces trois acteurs. Ce que mettaient en cause depuis longtemps les associations de protection des consommateurs, c’Ă©taient des menus compliquĂ©s et des formulations biaisĂ©es lors de la procĂ©dure de rĂ©siliation de l’abonnement Amazon Prime. En rĂ©alitĂ©, il fallait faire dĂ©filer plusieurs pages qui Ă chaque fois tentaient de convaincre les clients de conserver leur contrat.

C’est pour cela qu’Amazon avait rendu plus simple la dĂ©sinscription Ă Amazon Prime. L’entreprise avait davantage mis en avant le bouton de rĂ©siliation et avait rĂ©duit le texte explicatif. Or, ce type de disposition conçue pour compliquer la dĂ©sinscription s’appelle un dark pattern et est dĂ©sormais interdit par le DMA.

La portabilitĂ© des donnĂ©es : vous n’en aurez probablement jamais besoin

Le paragraphe 9 de l’article 6 du Digital Markets Act dispose que les utilisateurs doivent pouvoir tĂ©lĂ©charger une copie de leurs donnĂ©es de telle manière Ă les transfĂ©rer facilement Ă des tiers. Il s’agit en partie d’une petite extension du RPGD, qui ajoute un système d’API au fonctionnement du tĂ©lĂ©chargement des donnĂ©es. Amazon propose dĂ©sormais Ă ses clients de « sĂ©lectionner les catĂ©gories de donnĂ©es spĂ©cifiques qu’ils souhaitent partager avec le tiers. » Tout cela se dĂ©roule sur la page de son compte Amazon dans le portail « Transfer Your Data ».

Une fois la demande formulĂ©e par le client, ce dernier recevra un mail de sĂ©curitĂ© pour confirmer la demande. Une fois cette dernière traitĂ©e, Amazon enverra une notification au client pour qu’il puisse tĂ©lĂ©charger une copie de ses donnĂ©es. En bref, le changement est minime par rapport Ă ce qui avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© mis en place avec le RGPD en 2018 lors de son entrĂ©e en vigueur.

