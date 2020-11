Précommandes Xbox Series X : certains clients Amazon ne seront livrés que fin décembre

Alors que la Xbox Series X commence à débarquer dans les foyers des premiers clients ce mardi 10 novembre 2020, plusieurs d’entre eux ayant précommandé sur Amazon vont devoir prendre leur mal en patience : les livraisons ne seront en effet effectuées… que d’ici quelques semaines.

Les utilisateurs ayant précommandé leur Xbox Series X sur la plateforme Amazon redoutent la réception d’un email que plusieurs clients ont reçu au cours des dernières 24 heures, comme le relate The Verge. Car plusieurs d’entre eux ont reçu une bien mauvaise nouvelle la veille du grand lancement de la console next-gen de Microsoft.

La plateforme ecommerce leur a en effet prévenu que leur produit devrait être livré « d’ici les prochaines semaines ». Pis : certains l’accueilleront dans leur foyer après les fêtes de Noël, voire juste avant le passage à la nouvelle année. Si c’est le cas, ce délai correspond tout de même à presque deux mois d’attente depuis les premiers envois et retraits.

Plus concrètement, voici le mail d’Amazon envoyé à plusieurs intéressés :

Nous vous contactons pour vous tenir au courant de votre commande Xbox Series X. Nous nous attendons à vous livrer dans les prochaines semaines vu que nous recevons plus de stock en novembre et décembre. À l’heure actuelle, nous prévoyons que vous recevrez votre Xbox Series X au plus tard le 31 décembre, ou avant.