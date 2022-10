La future Radeon RX 7900 apparait en photo : ce que l’on sait grâce aux fuites avant le lancement

Cette semaine, AMD va dévoiler ses nouvelles Radeon basées sur RDNA 3. Elles auront la lourde tâche de rivaliser avec les GeForce RTX 4000 de Nvidia.

Les enjeux sont énormes. Ce jeudi, AMD doit présenter lors d’une conférence spéciale sa nouvelle génération de cartes graphiques RDNA 3. Il s’agit de la réponse aux GeForce RTX 4000 Ada Lovelace qui nous ont fait forte impression, notamment lors de notre test de la RTX 4090.

Avec les prix assez élevés annoncés par Nvidia, mais également une belle envolée de la puissance graphique et des technologies intéressantes comme DLSS 3, AMD a, à la fois, un boulevard pour concurrencer sérieusement son rival, et en même temps de vraies montagnes à surmonter.

À quelques jours de la présentation, les rumeurs et fuites se multiplient autour des Radeon RX 7000. Faisons un point sur ce que l’on sait déjà.

Lancement en décembre

Si ce jeudi 3 novembre, AMD va dévoiler ses Radeon RX 7000, le lancement commercial ne devrait pas se faire avant le mois de décembre. C’est en tout cas ce qu’affirme le compte Greymon55, spécialiste des rumeurs entourant les prochaines cartes graphiques (et visiblement fan de Digimon).

It should be sometime between December 1-5. — Greymon55 (@greymon55) October 28, 2022

Radeon RX 7900 XT et Radeon RX 7900 XTX

Deux noms de produits ont fait l’objet de fuite pour le moment : la Radeon RX 7900 XT qui représenterait le haut de gamme d’AMD alors que la Radeon RX 7900 XTX devrait repousser RDNA 3 dans ses retranchements.

La Radeon RX 7900 XTX proposerait pas moins de 12288 Stream Processors associé à 24 Go de GDDR6 à 20 Gbit/s et 96 Mo d’Infinity Cache.

La Radeon RX 7900 XT se contenterait de 10752 Stream Processors avec 20 Go de GDDR6.

À titre de comparaison, la Radeon RX 6950 XT, carte la plus puissante sous RDNA 2 chez AMD aujourd’hui, ne propose que 5120 Stream Processors. Sans prendre en compte les optimisations de la nouvelle architecture, le gain en puissance brut devrait donc être conséquent.

Des photos des cartes graphiques ont commencé à circuler sur le web. Comme prévu, elles proposent des ports d’alimentation à 8 broches et évitent le décrié nouveau connecteur 12VHPWR. On note que deux connecteurs 8 broches seraient suffisantes, impliquant une consommation électrique inférieure à la GeForce RTX 4090 qui demande trois connecteurs.

Quid du ray tracing ?

La génération RDNA 2 avait permis à AMD de rattraper Nvidia sur les calculs en rastérisation, c’est-à-dire la 3D classique sans ray tracing. En revanche, dès l’activation des options de ray tracing, le gap entre AMD et Nvidia se faisait sentir.

Difficile pour le moment de savoir si AMD va être en capacité avec RDNA 3 de rattraper son concurrent sur ces effets de plus en plus utilisés sur les jeux modernes. Avec les GeForce RTX 4000, Nvidia a donné un nouveau coup d’accélérateur sur la technologie, au point de rendre le DLSS parfois facultatif.

Conception en chiplet

Les puces graphiques RDNA 3 utiliseront une architecture en chiplet plus simple à concevoir et fabriquer. Elles devraient utiliser un mixte de TSMC N5 et N6 pour la fabrication selon les éléments présents sur la puce.

C’est cette simplicité qui pourrait aussi permettre à AMD de jouer sur les prix pour concurrencer sérieusement Nvidia. La balle est dans le camp de Radeon. Rendez-vous jeudi soir à partir de 21 h pour découvrir tous les détails.

