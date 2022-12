Radeon RX 7900 : attention aux premiers modèles, AMD serait allé plus vite que la musique

Dans un souci de timing face à Nvidia et ses GeForce RTX 4000, AMD aurait lancé ses Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT dans l'urgence, avant d'avoir réussi à corriger tous les problèmes rencontrés durant leur développement. Les early adopters pourraient s'en mordre les doigts.

Consommation élevée, performances moins importantes qu’annoncées… Des indices relevés par certains observateurs attentifs des nouvelles Radeon RX 7900 pourraient expliquer, au moins en partie, les différents soucis rencontrés par les premiers utilisateurs des nouveaux fers de lance d’AMD, lancés officiellement en début de semaine.

Dans un long thread partagé sur Twitter, @davidbepo fait part de ses découvertes. On apprend notamment qu’AMD aurait choisi de lancer ses nouveaux GPUs haut de gamme dans une version matérielle (stepping) toujours affectée par des bugs. En l’occurrence, AMD aurait adopté la révision « A0 » pour le lancement de ses GPU premium. Cette version matérielle, visible dans le VBIOS et non dans GPU-Z (qui affiche pour sa part une révision « C8 »), serait à la racine de certains problèmes, notamment de performances.

Suspicion de bug matériels dans la nature…

Dans le détail, la révision A0 des GPU Navi 31 serait défaillante. Elle aurait même contraint AMD à reporter de plusieurs mois le lancement de son architecture RDNA 3. Comme le rapporte NotebookCheck, cette version matérielle présente plusieurs lacunes : fréquences GPU trop variables d’un jeu à l’autre, consommation anormalement élevée, hausse des performances faiblarde pour les nouvelles unités de calcul malgré le passage en 5 nm (12% seulement par rapport à la précédente génération, à fréquence égale)… autant d’éléments qu’AMD aurait idéalement dû peaufiner.

On apprend par ailleurs que « certaines puces A0 » auraient un préfetch de shader tout bonnement désactivé. Ce problème, découvert par @Kepler_L2, serait toutefois corrigé sur les puces Navi 32 attendue début 2023 sur le milieu de gamme Radeon.

En l’absence de clarifications émanant d’AMD, il convient de prendre ces informations avec un peu de recul, mais ces découvertes pourraient effectivement expliquer pourquoi la Radeon RX 7900 XTX, notamment, n’est pas aussi avantageuse que prévu. Avec elle, AMD promettait en effet jusqu’à 70% de performances en plus face à la Radeon RX 6950XT… mais nous en sommes loin, les premiers testeurs faisant plutôt état d’une hausse moyenne de plus ou moins 40%.

Les early adopters lésés ?

Reste à savoir pourquoi AMD aurait sciemment choisi de lancer ses cartes graphiques haut de gamme avec une révision connue pour ses bugs matériels persistants. L’explication serait à chercher du côté de la concurrence et du timing. Selon toute vraisemblance, AMD n’a pas été en mesure de corriger ces soucis à temps avant la fenêtre de lancement prévue… et la nécessité de proposer au plus vite ses propres alternatives aux nouvelles GeForce RTX 4000 aurait conduit le groupe à précipiter un peu trop leur lancement.

Dans l’absolu, et comme l’indique NotebookCheck, AMD pourrait tout à fait lancer une nouvelle version de ses cartes haut de gamme courant 2023 (au travers de Radeon 7950 XTX par exemple), mais le ver resterait quoi qu’il en soit dans la pomme pour les early adopters des RX 7900 XT / XTX.

