AMD va tenter de rattraper son retard sur Nvidia avec cette fonctionnalité cruciale

2024 pourrait être une grande année pour AMD et pour son FSR. On apprend en effet d'un des cadres de l'entreprise qu'elle devrait commencer à employer l'IA pour booster sa technologie de suréchantillonnage.

AMD pourrait-il rattraper dès cette annĂ©e une partie de son retard technologique face Ă Nvidia en matière de surĂ©chantillonnage ? La question mĂ©rite d’ĂŞtre posĂ©e alors que la firme s’apprĂŞte Ă changer de stratĂ©gie sur ce terrain. On apprend en effet de Mark Papermaster, que l’entreprise prĂ©voit de s’orienter beaucoup plus rĂ©solument vers l’IA en 2024… notamment en ce qui concerne l’upscaling vouĂ© aux jeux.

« Nous allons permettre aux jeux d’ĂŞtre mis Ă l’Ă©chelle grâce Ă l’IA, et 2024 est une annĂ©e de dĂ©ploiement très importante », a ainsi dĂ©clarĂ© le CTO d’AMD dans un entretien accordĂ© au Podcast No Priors. Ce changement pourrait faire une grosse diffĂ©rence, car pour l’instant, la technologie FSR d’AMD, concurrente du DLSS chez Nvidia et du XeSS chez Intel, ne tire pas parti de l’intelligence artificielle. Contrairement Ă ces deux solutions concurrentes.

Vers un FSR de meilleure qualitĂ©… mais moins ouvert ?

Dans l’immĂ©diat, le FSR se contente en effet seulement d’informations spatiales et temporelles pour amĂ©liorer les performances en jeu. Cela devrait donc changer, et si AMD nĂ©gocie bien ce virage, il pourrait en effet combler au moins partiellement son retard technique face au DLSS, qui reste pour l’heure le dispositif de supersampling le plus avancĂ© du marchĂ©.

Comme le souligne TechSpot, il se peut nĂ©anmoins que cette nouveautĂ© implique une moindre ouverture du FSR. En ne tirant pas parti de l’IA, la technologie d’AMD ne requiert pour l’instant aucun cĹ“ur dĂ©diĂ© Ă l’intelligence artificielle (comme les Tensor Cores chez Nvidia). Cela permet au FSR d’ĂŞtre utilisĂ© sur peu ou prou n’importe quelle carte graphique rĂ©cente, mais aussi d’ĂŞtre employĂ© pour amĂ©liorer les performances des consoles de salon et des consoles portables actuelles. Une ouverture qui a contribuĂ© Ă son succès dans l’ombre du DLSS… mais qui a aussi entamĂ© une partie de son potentiel. L’utilisation de l’IA permet effectivement d’amĂ©liorer la nettetĂ© de l’image et de limiter l’apparition de vilains artefact visuels Ă l’Ă©cran.

En tirant partie de l’IA, le FSR pourrait donc gagner en qualitĂ©, mais on ignore s’il restera aussi « accessible » qu’Ă l’heure actuelle. Mark Papermaster a nĂ©anmoins insistĂ© sur l’attachement d’AMD Ă cette ouverture et sur la rĂ©ticence du groupe Ă conditionner l’accès de ses fonctionnalitĂ©s logicielles Ă des configurations matĂ©rielles trop prĂ©cises. On peut donc rester relativement optimistes.