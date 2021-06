Pour les fans de watercooling, AMD décline sa Radeon RX 6900 XT

AMD vient de lancer une nouvelle variante de sa carte graphique Radeon RX 6900 XT avec, cette fois-ci, du refroidissement liquide. Ce système de refroidissement permet à la carte de fonctionner à des vitesses d'horloge plus élevées, offrant de meilleures performances dans les jeux.

Nous représentons généralement les cartes graphiques avec une puce graphique installée sur un circuit imprimé (PCB) et l’ensemble est refroidi par un, deux ou trois ventilateurs. Néanmoins, il existe plusieurs manières de refroidir les puces GPU. Il y a des refroidissements passifs et cela marche même sur une RTX 3080.

On parle également de refroidissements semi-passifs, car les cartes graphiques récentes sont capables de fonctionner sans aucun système de refroidissement actif au-dessous d’une certaine température (le mode 0 dB des cartes GeForce RTX par exemple). Comme pour les CPU, il y a également des refroidissements liquides que l’on peut faire sur mesure avec des kits, mais aussi en mode All-in-One (AIO), c’est-à-dire prêts à l’emploi.

Une Radeon RX 6900 XT un peu spéciale

AMD vient justement d’annoncer une variante de sa carte graphique déjà commercialisée, la Radeon RX 6900 XT. Ici, il n’est plus question d’un refroidissement à l’aide de deux ventilateurs placés au-dessus du PCB, mais d’un système de watercooling AiO censé être plus silencieux. Cette variante se nomme Radeon RX 6900 XT Liquid Edition, elle a également la particularité d’avoir une mémoire plus rapide.

Le débit de la mémoire est désormais à 18 Gbit/s au lieu des 16 Gbit/s sur la RX 6900 XT standard. Cette édition refroidie par liquide sera alimentée par un seul ventilateur attaché au radiateur. AMD utilise le même nombre d’unités de calcul, 16 Go de mémoire vive et un cache de 128 Mo que les modèles RX 6900 RT existants, mais la carte sera cadencée à 2 250 MHz au lieu de 2 015 MHz. Cette fréquence d’horloge plus rapide signifie que la puissance totale de la carte Radeon RX 6900 XT Liquid Edition augmentera également jusqu’à 330 watts, une augmentation de 30 watts par rapport à la RX 6900 XT ordinaire.

La Radeon RX 6900 XT Liquid Edition doit donc théoriquement être plus puissante et plus silencieuse que le modèle standard, néanmoins elle sera certainement plus onéreuse et elle consommera bien plus. De plus, AMD a signalé que l’on pourra la trouver essentiellement sur des machines préconstruites par ses partenaires.

Sachez que vous pouvez tout de même transformer vous-même une carte graphique classique en remplaçant le système de refroidissement par du watercooling. Néanmoins, cela nécessite de la préparation et un peu d’expérience pour ne pas endommager son matériel. De plus, les partenaires d’AMD commercialisent également des solutions similaires à celle d’AMD, comme l’Asus ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT que l’on trouve au prix indécent de 2 000 euros.