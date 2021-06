Si la PS5 n’est plus disponible, vous pouvez acheter son processeur

AMD fournit les processeurs aux nouvelles consoles next-gen, y compris la PS5. On peut désormais acheter une curiosité : une carte mère compacte équipée de l'APU de la PlayStation 5.

La PlayStation 5 est toujours très difficile à trouver, plusieurs mois après sa commercialisation. AMD vient de mettre en vente une carte mère avec un APU de PlayStation 5 soudé et de la mémoire GDDR6. Evidemment, cette solution n’est pas une alternative à la console next-gen, néanmoins cela reste une curiosité pour les amateurs de hardware.

Les PlayStation 4 et 4 Pro étaient handicapées par leur processeur, beaucoup trop juste : un AMD Jaguar (8 cœurs) cadencé à 2,1 GHz. Sur la PS5, Sony a vu plus grand avec un APU AMD 8 cœurs / 16 threads utilisant la micro-architecture Zen 2, cadencé à 3,5 GHz.

Une carte mini-ITX avec l’APU de la PS5

AMD propose désormais cette configuration soudée à une carte mini-ITX. On parle ici du AMD 4700S, et on évite le nom Ryzen car il y a quelques restrictions apportées à cet APU. Déjà, on ne peut pas utiliser l’unité graphique comme dans la PS5 ou encore la Xbox Series S et X.

L’absence d’iGPU signifie que les amateurs et les bricoleurs devront utiliser une unité graphique dédiée pour prendre en charge la sortie des signaux d’image. Il vous suffira de placer une carte graphique sur le PCIe-x16 disponible.

Mais là aussi, il y a des restrictions. L’emplacement est spécifié selon la norme PCIe Gen3 x4, c’est-à-dire que seules quatre lignes électriques sont disponibles, ce qui garantit des vitesses de transmission réduites. Un autre inconvénient est qu’AMD ne communique que sur de vieilles cartes graphiques compatibles, dont la Nvidia GeForce GTX 1060 et l’AMD Radeon RX 590.

De plus, la carte dispose de trois USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s), d’un USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) et de quatre USB 2.0, chacun avec un connecteur de type A. Néanmoins, aucun emplacement M.2 n’est disponible, a contrario de ce que propose la PS5. Bref, ne comptez pas transformer cette carte mini-ITX en PS5, cela n’est pas techniquement possible.

La disponibilité de cet APU a permis à des spécialistes de lancer quelques tests de comparaison. En termes de performances, le Ryzen 7 Pro 4750G (370 euros environ) fait mieux que le 4700S, tandis que par rapport à un CPU Intel Core i7-9700, le 4700S a des performances multicœurs plus importantes.