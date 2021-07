MacBook Air : l’entrée de gamme d’Apple pourrait aussi passer au mini LED

La marque à la pomme préparerait la sortie d'un MacBook Air 13 pouces avec écran Mini-LED pour 2022. Il s'agirait potentiellement du premier Mac équipé d'une puce M2.

Alors que les rumeurs bruissent de plus en plus autour de deux nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces, entretenues notamment par l’analyste Ming Chi Kuo, voici que ce dernier évoque maintenant un MacBook Air dans les colonnes de 9to5 Mac.

Selon l’analyste de TF International Securities, Apple aurait sur ses tablettes un MacBook Air avec un nouveau design. Celui-ci pourrait être annoncé officiellement aux alentours de la mi-2022. Si on se place par rapport à l’année dernière, cela pourrait signifier une sortie à peu près dans le même timing que la sortie de l’iMac, qui s’était déroulée en avril, ou encore, aux alentours de la WWDC de juin.

Du Mini-LED sur le MacBook Air ?

En dehors du changement de design, Ming Chi Kuo répète que, selon lui, le MacBook Air possèdera un écran de 13,3 pouces, et ce serait une nouveauté, en Mini-LED. Le MacBook Air abandonnerait là l’écran LCD IPS classique, mais il conserverait sa taille.

Pour rappel, les écrans mini-LED utilisent bien la technologie LCD, mais ils peuvent placer davantage de LED à l’arrière de la dalle, du fait de leur taille plus contenue. En principe, cette technologie permet de meilleurs pics de luminosité, de meilleurs contrastes et elle réduit considérablement l’effet de halo autour des lumières ou des objets blancs dans une scène.

Toujours selon l’analyste, le nouveau MacBook Air sera équipé d’une nouvelle puce Apple Silicon. Il pourrait même s’agir du premier Mac équipé d’une puce M2, la successeure de la si puissante puce M1.