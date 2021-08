Ce brevet d’Apple décrit un MacBook avec un double écran et sans clavier physique

Apple a déposé le brevet d'un ordinateur portable, tel que le MacBook, qui abandonnerait le clavier physique pour un écran secondaire aux fonctions multiples.

Comme toutes les entreprises de nouvelles technologies, Apple dépose beaucoup de brevets. Heureusement, ces brevets ne donnent pas forcément lieu à des produits finaux. On a vu passer des pieds déployables pour l’articulation de l’affichage sur les MacBook afin d’améliorer la performance thermique de ces derniers, des capteurs d’hydratation dans les bracelets d’Apple Watch, ou encore une Apple Watch avec un empilement de deux écrans. Il y a des dizaines de brevets de la sorte.

Un MacBook avec un double écran et sans clavier physique

Le brevet le plus récent qu’ils ont déposé, par exemple, concerne un MacBook à double écran et sans clavier physique. De toute évidence, cela ne signifie pas qu’Apple envisage dans l’immédiat d’introduire un MacBook doté des fonctionnalités décrites, mais ils s’assurent le droit de développer cette technologie et d’en faire une réalité un jour, s’ils le souhaitent.

Les graphiques publiés montrent que l’écran de l’ordinateur portable secondaire afficherait différentes dispositions de clavier virtuel. Vous pourriez opter pour une disposition des touches traditionnelle, ou craquer pour une alternative plus ergonomique. Il y a même la possibilité de déplacer la position du clavier virtuel. De plus, le format changerait radicalement lors de l’exécution d’un jeu et fournirait des commandes spécifiques à cet effet.

En revanche, Apple pourrait intégrer de nouvelles fonctions via des gestes spécifiques. La documentation fait référence, par exemple, au fait de glisser votre pouce sur la barre d’espace pour appliquer une correction à une faute d’orthographe. Un comportement qui reprend les gestes des claviers virtuels de nos smartphones.

Comme vous pouvez le constater, cette surface pourrait intégrer un système de reconnaissance biométrique pour le déverrouillage et la sécurité. Apple évoque également l’intégration de capteurs biométriques, comme un capteur de fréquence cardiaque, mais aussi le taux d’oxygène dans le sang. Vous noterez également l’intégration d’un chargeur sans fil, afin de charger des appareils comme l’iPhone ou l’Apple Watch en les posant sur l’ordinateur portable.

Ce concept nous fait penser à deux produits existants : le Surface Neo, qui ne sera jamais commercialisé, ou encore la gamme de laptops à deux écrans d’Asus. Ces derniers sont des concepts qui sont devenus de véritables produits.