iPhone 13 : une encoche plus petite, mais pas plus d’informations à l’écran

L’iPhone 13 a réduit pour la première fois la taille de l’encoche sur un smartphone Apple, mais qu’est-ce que cela apporte ? Un simple changement esthétique apparemment…

Cette semaine, Apple a annoncé sa nouvelle génération de smartphones, les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max. Il faut bien l’avouer, ce n’est pas une génération révolutionnaire, mais plutôt une petite itération venant raffiner une formule déjà bien maîtrisée. Du côté du design par exemple, les changements sont minimes, avec quelques nouvelles couleurs, un positionnement différent des appareils photo, mais surtout une réduction de l’iconique encoche.

Une encoche 20 % plus petite

Apparue sur l’iPhone X pour faire disparaître les bordures d’écran et intégrer Face ID, l’encoche de l’iPhone est aujourd’hui décriée alors qu’elle a totalement disparu des smartphones Android. Un certain nombre de fans attendent donc qu’elle disparaisse, ou tout du moins qu’elle se réduise. C’est justement le cas sur l’iPhone 13 puisque la largeur de l’encoche est réduite de 20 %. En contrepartie, elle est légèrement plus grande, mais la différence ne devrait pas être visible.

Une encoche réduite signifie plus d’espace d’affichage à l’écran… mais pour quoi faire ? Au vu de son positionnement, on s’attendrait à pouvoir afficher davantage d’informations dans la barre de statut, et tout particulièrement le pourcentage de batterie restant, une donnée qui pouvait être indiquée sur les iPhone sans encoche, à l’époque où l’espace ne manquait pas.

Pas d’informations supplémentaires

Bien que les iPhone 13 ne sont pas encore disponibles, les développeurs peuvent d’ores et déjà utiliser un émulateur grâce à Xcode 13 pour simuler l’utilisation d’iOS 15 sur ces nouveaux modèles. N’y attendez pas de grande nouveauté néanmoins : rien ne change dans l’OS pour profiter de cet espace et vous ne pourrez donc pas activer l’affichage du pourcentage de batterie.

According to the Xcode Simulator, even though there’s enough space on iPhone 13 Pro Max, it still doesn’t show the battery percentage #AppleEvent pic.twitter.com/TOc7mz48EL — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 14, 2021

Un ajout à venir ?

Si ce n’est pas une possibilité avec iOS 15, on pourrait espérer qu’une future mise à jour apporte cette possibilité. Pour autant, rien ne le laisse penser sur les visuels de l’iPhone 13 et dans la communication d’Apple. La marque pourrait choisir la simplicité et éviter d’avoir des options logicielles aussi minimes réservées à seulement 4 de ses smartphones.

Pour rappel, les iPhone 13 seront disponibles en précommande le 17 septembre, pour une mise en vente le 24.