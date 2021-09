iPhone 13 : si vous changez d’écran sans passer par Apple, Face ID ne marchera plus

Selon deux spécialistes de la réparation des smartphones, le changement d'écran sur un iPhone 13 réalisé par un réparateur tiers amènerait à ne plus pouvoir utiliser Face ID.

Le lancement de l’iPhone 13 ne va pas sans son lot de désagréments, comme les difficultés rencontrées par certains utilisateurs pour déverrouiller leur iPhone avec leur Apple Watch.

Dernièrement, le Youtubeur Phone Repair Guru, spécialisé dans les vidéos de démontage de téléphone pour mieux en expliquer le processus de réparation, a mis le doigt sur un souci particulièrement gênant pour quiconque voudrait changer l’écran de son iPhone 13.

L’écran pose problème

Dans sa vidéo, il explique que tout changement d’écran sur iPhone 13 qui ne serait pas réalisé par Apple directement conduirait à ce que Face ID arrête de fonctionner.

Sur sa table de réparation, à l’aide de deux iPhone 13 ouverts, on peut le voir présenter les différents capteurs nécessaires au bon fonctionnement de la technologie de déverrouillage faciale de la marque à la pomme. Il va même jusqu’à échanger les capteurs pour démontrer que ce ne sont pas eux qui bloquent le fonctionnement de Face ID.

« Si vous allez chez un réparateur autre qu’Apple, vous perdrez Face ID »

Car, quelques minutes plus tard, lorsqu’il vient à échanger les écrans, Face ID ne marche plus. Il essaye alors de le reconfigurer dans les réglages du téléphone, mais ce dernier lui indique : « Face ID n’est pas disponible », sans plus de précisions.

Sa conclusion est simple : « Si vous allez chez un réparateur autre qu’Apple, vous perdrez Face ID. »

Le vidéaste pense que ce blocage est dû à deux puces soudées sur la partie inférieure de l’écran. Il explique alors que s’il est toujours possible de les échanger d’un appareil à l’autre, l’opération est trop sophistiquée pour n’importe quel réparateur de téléphone.

Un espoir demeure tout de même : qu’Apple mette à jour son téléphone pour régler le problème. Mais rien n’est moins sûr.

iFixit constate aussi le problème

Mais le Youtubeur n’est pas le seul à avoir fait ce constat dans son coin. Le célèbre site de conseils de réparation iFixit s’est à son tour laissé tenté par l’opération lors d’un de ses célèbres démontages en règle, de quoi venir appuyer le propos du premier. Et le verdict d’iFixit n’est pas beaucoup plus favorable.

Face ID fonctionne même lorsque nous avons déconnecté l’assemblage du capteur frontal. Cependant, tout remplacement d’écran met hors service Face ID. Nous avons essayé de transférer les capteurs de l’ancien écran et de transférer le matériel Face ID, mais sans succès. Il semble que l’écran soit verrouillé en série sur le téléphone.

Pour cette raison, mais aussi pour d’autres soucis comme la difficulté que peut représenter le remplacement du verre à l’arrière, le site met ainsi la note de 5/10 sur la réparabilité du dernier d’Apple.