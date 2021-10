MacBook Pro : que pensez-vous de l’encoche de la discorde ?

Elle divise autant qu'elle questionne : l'encoche des MacBook Pro 2021 en 14 et 16 pouces, inspirée de celle des iPhone, est littéralement du jamais vu. Que pensez-vous de ce choix d'Apple ? Le trouvez-vous disgracieux ? Malin ? Le comprenez-vous ? C'est tout l'objet de notre sondage de la semaine.

C’est peu dire que l’encoche de l’iPhone a fait couler beaucoup d’encre depuis son apparition avec l’iPhone X en 2017. Jusqu’aux rumeurs (peu fondées) entourant l’iPhone 14, que certains voient bien abandonner la petite bande noire au profit d’un poinçon. Alors lorsque les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ont été annoncés, et que le monde a découvert en haut des écrans miniLED des PC portables d’Apple le désormais iconique notch, il va sans dire que ce choix a divisé.

Le look à la Apple ?

Immédiatement, des tranchées se sont creusées entre ses partisans et ses détracteurs. Les premiers affirmant que l’encoche permet à Apple de se démarquer du reste du marché. Une façon de dire que l’encoche est désormais intimement liée au visuel qu’on se figure d’un produit Apple.

Les opposants ont vite crié au n’importe quoi, trouvant pour leur part que l’encoche n’apporte rien de concret à l’appareil. Certains la jugent même disgracieuse. Rappelons que cette fine bande noire accueille tout de même la webcam, qui devient pour la première fois Full HD avec cette fournée 2021 de MacBook Pro.

Un choix radical, mais pas dénué de sens

Apple avance que, grâce à cette encoche, les bordures supérieures de l’écran ont pu être considérablement réduites. En effet, si on prend un laptop classique, la présence d’une webcam impose traditionnellement que la bordure supérieure du PC se cale sur la place nécessaire à la caméra. En rompant avec cette règle, Apple fait un choix pour le moins radical, mais qu’on peut juger pertinent. Attendons de voir si d’autres constructeurs du côté de Windows proposent à leur tour une encoche pour déterminer si le choix d’Apple s’avère convaincant.

Il y a tout de même un obstacle que n’a pas eu à franchir macOS pour s’adapter à la présence d’une petite bande noire en haut de son écran : la présence permanente d’une barre des menus en haut empêche les fenêtres de se loger tout en haut. Cela laisse une bonne place au centre de la fameuse barre, à laquelle Apple vient de trouver une utilité. En revanche, Apple n’a pas souhaité utiliser cet espace pour intégrer le Face ID, la technologie de reconnaissance faciale des iPhone. Il n’est cependant pas interdit de penser qu’il s’agit là d’une façon de préparer le terrain pour les prochaines générations. Sachez aussi que la firme veut permettre aux développeurs d’apps d’exploiter la zone autour du notch s’ils le désirent.

D’autant que contrairement à l’iPhone, le visionnage de films et séries n’en sera pas affecté. Les MacBook Pro proposent tous deux un écran 16:10. Or, les films étant proposés dans leur immense majorité en 16:9, cela laisse suffisamment de place pour des bordures noires en haut et en bas du contenu. Le miniLED possédant généralement un excellent taux de contraste, l’encoche sera certainement facile à noyer dedans.

Que pensez-vous de l’encoche de la discorde des derniers MacBook Pro ?

À la lumière de ces différents arguments, et du débat provoqué par l’arrivée d’un tel design dans l’univers PC, nous avons souhaité vous demander votre avis sur l’encoche des MacBook Pro.

Que pensez-vous de l'encoche des MacBook Pro ? J'adore, Apple se démarche des autres

C’est utile et ça fonctionne bien avec macOS

Je trouve ça atroce/inutile

Je n’ai pas d’avis

Comme d’habitude avec notre sondage de la semaine, n’hésitez pas à nous faire part de vos observations en commentaires. Nous en établirons un florilège en fin de semaine prochaine.