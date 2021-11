Apple ajouterait la détection des accidents de voiture à l’iPhone et l’Apple Watch

Selon The Wall Street Journal, Apple travaillerait sur une nouvelle fonction qui pourrait arriver sur l'iPhone et l'Apple Watch en 2022. Elle détecterait un incident de la route et appellerait automatiquement les urgences.

En 2022, l’iPhone et l’Apple Watch pourraient bénéficier d’une fonctionnalité qui aurait pour objectif de sauver des vies en réduisant le temps de réponse des services d’urgence.

Selon The Wall Street Journal, Apple développerait une fonction qui détecterait automatiquement si une personne a été impliquée dans un accident de la circulation, pour prévenir les urgences.

Le média américain indique que la fonction apparaît dans des documents internes de l’entreprise, et qu’elle aurait été confirmée par des personnes proches d’Apple.

Même si Apple travaille dessus, rien n’indique cette fonction sera bel et bien déployée

Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que cela arrivera. N’oublions pas que cette année, de nombreuses fonctionnalités qui faisaient l’objet de rumeurs pour les nouveaux iPhone ne sont jamais arrivées, c’est le cas de la connexion par satellite, par exemple.

Précisons tout de même que l’Apple Watch propose déjà une fonction de détection de chute. Enfin, Google dispose d’une option similaire dans ses smartphones Pixel.

« Apple a utilisé les données des appels au 911 pour améliorer la précision de son algorithme de détection d’accident », explique le WSJ. Apple aurait ainsi déjà identifié des millions d’accidents présumés de véhicules, ce qui lui permet d’avoir déjà une étude assez précise de l’efficacité d’une telle fonction.