iPhone SE 2022 et nouvel iPad Air : Apple prévoirait une annonce début mars

Apple préparerait une annonce dès le début du mois de mars pour présenter son iPhone SE 2022 ainsi qu'un nouvel iPad Air.

On entend beaucoup parler d’un probable iPhone SE 2022 qui profiterait d’une compatibilité avec le réseau 5G. Mark Gurman, journaliste spécialiste d’Apple chez Bloomberg, en remet une couche. La firme à la pomme « vise une date proche du 8 mars pour dévoiler un nouvel iPhone à bas prix et un iPad mis à jour », écrit-il.

Il explique tenir cette information de personnes bien informées sur le sujet, mais souhaitant garder l’anonymat. Attendez-vous donc à l’iPhone SE 2022 au début du mois de mars. En plus de la 5G, il profiterait aussi d’une meilleure qualité photo et de performances plus poussées que l’iPhone SE 2020.

Au smartphone s’ajouterait un iPad Air mis à jour avec un SoC plus puissant et, là aussi, une connexion possible à la 5G. D’autres produits pourraient aussi être officialisés par la même occasion.

Une date encore susceptible de changer

Le spécialiste rappelle qu’il s’agirait du premier événement majeur pour Apple depuis le mois d’octobre 2021 où la marque a présenté ses derniers MacBook Pro. Attention, cela ne veut pas forcément dire qu’Apple va organiser une keynote en grande pompe. Il est déjà arrivé par le passé que le géant de Cupertino se contente d’un sobre communiqué de presse pour de tels lancements.

Les sources de Mark Gurman évoquent tout de même « une présentation en ligne », mais cela reste assez vague. Le journaliste de Bloomberg précise par ailleurs que cette date du 8 mars reste encore susceptible à des changements. Apple pourrait décaler son annonce en fonction de l’approvisionnement : la pénurie de composants continue d’avoir des conséquences.

Malgré cela, Apple nourrirait de très grosses ambitions en 2022. Il faut dire que la firme a encore cartonné au 4e trimestre 2021.

