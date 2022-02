Apple veut synchroniser la musique de l’iPhone à l’intensité de vos entrainements

Fidèle à sa politique d'acquisitions discrètes et stratégiques, Apple a racheté ce lundi la startup AI Music. Sa trouvaille ? Une intrigante technologie capable de créer des chansons grâce à l'IA... et de les synchroniser à votre rythme cardiaque.

Synchroniser une bande-son aux battements plus ou moins rapides de votre cœur durant une activité physique. C’est — entre autres — ce qu’Apple devrait bientôt pouvoir faire grâce à la technologie d’AI Music, une startup rachetée ce lundi par le géant de Cupertino. L’intérêt de cette technologie est double : créer des morceaux libres de droits grâce à l’intelligence artificielle, mais aussi leur permettre de réagir en temps réel aux interactions de l’utilisateur.

Comme l’indique 9to5Mac, le procédé d’AI Music permet par exemple de changer la tonalité d’une chanson pendant les parties plus intenses d’une séance d’entraînement, le tout de manière dynamique. Le postulat d’AI Music est d’ailleurs de créer des morceaux « qui s’adaptent à votre rythme cardiaque », comme on pouvait le lire sur le site officiel de la société, mis hors ligne suite au rachat.

Une fonctionnalité supplémentaire pour Apple Music ?

« AI Music est à l’avant-garde pour explorer la manière dont l’intelligence artificielle peut modifier et ajuster la musique. Nous pensons tout simplement que la musique doit être contextuellement pertinente et accessible, tant pour ses créateurs que pour ses auditeurs », expliquait notamment AI Music sur son site officiel.

« Grâce à notre moteur Infinite Music Engine et à d’autres technologies exclusives, nous proposons des solutions sur mesure aux spécialistes du marketing, aux éditeurs, aux professionnels du fitness, aux agences de création, etc. », pouvait-on lire plus loin.

Contacté par 9to5Mac, Apple n’a pas souhaité donner de commentaire au sujet de cette nouvelle acquisition. On ignore donc le montant dudit rachat. Apple n’a pas non plus indiqué lesquels de ses services pourraient profiter de la technologie concoctée par AI Music. Difficile toutefois de ne pas penser à Apple Music. Il semble en effet qu’Apple travaille à enrichir l’offre de sa plateforme de streaming musical. À cette fin, en août dernier, Apple rachetait par exemple Primephonic, spécialisé dans la musique classique.

La technologie d’AI Music pourrait aussi s’avérer très pertinente pour garnir un peu plus l’offre Apple Fitness+ ou pour permettre au HomePod de générer, par lui-même et de manière dynamique, une musique d’ambiance perpétuelle pour votre intérieur. Clairement, les possibilités offertes par ce rachat ne manquent pas.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.