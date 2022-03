Le MacBook Air adopterait un écran plus grand en plus d’un nouveau design

Selon les informations d'experts du secteur, le prochain MacBook Air d'Apple, potentiellement attendu en fin d'année, pourrait bénéficier d'un écran plus grand en plus d'un tout nouveau design coloré.

Les rumeurs vont bon train du côté de la marque à la pomme. Après avoir appris que l’entreprise pourrait lancer un nouveau MacBook de 15 pouces d’ici à 2023, c’est maintenant au tour des rumeurs concernant les MacBook Air de refaire surface.

Véritable moteur de croissance pour Apple côté PC, cet ordinateur portable fait partie de nos grandes attentes pour 2022. Nous avions déjà eu vent du probable lancement probable d’un MacBook Air avec notamment plusieurs nouveaux coloris ainsi qu’un nouveau design pour compléter la gamme actuelle. Mais de nouvelles informations circulent désormais concernant l’écran.

Changement radical pour le MacBook Air

C’est une nouvelle fois Ross Young, spécialiste du marché des écrans et source très prolifique en ce moment, qui révèle que la taille de l’écran du prochain MacBook Air devrait passer de 13,3 pouces à 13,6 pouces.

and 2022 MacBook Air will increase from 13.3" to 13.6". — Ross Young (@DSCCRoss) March 25, 2022

Derrière ce changement assez mineur en apparence, pourraient néanmoins se cacher des changements plus structurels, prenant la forme d’un potentiel nouveau design. L’augmentation de la taille de l’écran signifie généralement qu’un changement esthétique est en vue, au moins pour éliminer possiblement une partie des bords de l’écran qui sont restés les mêmes depuis le retour de l’appareil dans la gamme. Car la taille globale du MacBook Air semble vouée à rester inchangée. C’est le confort visuel qui s’en trouverait amélioré.

Apple voudrait voir la vie en couleurs

Si l’écran devrait donc connaître un changement de diagonale et entraîner quelques modifications de design, une autre rumeur tend à apporter un relooking encore plus important au produit : la couleur. Cette stratégie concernant les coloris n’est pas sans rappeler celle utilisée lors du lancement des nouveaux iMac au printemps 2021 avec ses sept couleurs disponibles. Et le MacBook Air pourrait alors voir la vie de manière plus fun.

Apple semblerait désormais revenir à des propositions plus inventives pour ce qui est des choix de couleurs. Ces tons pastels permettent notamment de se rapprocher d’une cible plus jeune et adepte de nouveautés. Et ceux-ci trancheraient avec les variantes plus traditionnelles et minimalistes que sont le gris, l’argent et le doré. Cela permettrait notamment d’offrir toujours plus de choix à l’utilisateur tout en proposant des produits qui peuvent ainsi se démarquer facilement dans le paysage parfois terne de la tech.

Une arrivée en fin d’année ?

Les MacBook Pro ont déjà eu droit à leur propre relooking récemment avec l’arrivée des MacBook Pro M1 Pro et M1 Max et de leur encoche. Le MacBook Air serait le prochain sur la liste à connaître un rafraîchissement, potentiellement en fin d’année, période souvent dévolue à l’annonce des nouveaux ordinateurs portables maison.

Les rumeurs font pour l’instant état d’une sortie pour le mois de novembre. Une date assez traditionnelle finalement. L’an dernier, les MacBook s’étaient montrés en octobre, bouclant une longue période de présentations (iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad, iPad mini). Ce pourrait être encore le cas cette année et nous devrions avoir plus d’informations disponibles à ce moment-là.

