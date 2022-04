La charge de la batterie MagSafe devient un peu moins désespérante

La charge des batteries MagSafe augmente de 50 % grâce à cette mise à jour du Firmware. Voici comment en profiter.

C’est hardware ou logiciel ? Cette petite phrase, vous l’entendrez souvent dans les couloirs d’une rédaction telle que Frandroid, à mesure que nous tentons de démêler ce qui relève des capacités réelles d’un appareil et de ses améliorations possibles dans le futur. D’après 9to5Google, pour la batterie MagSafe des iPhone, c’était logiciel, puisqu’une mise à jour vient d’augmenter légèrement sa puissance de charge.

La dernière version du firmware de la batterie, la 2.7, révèle que l’appareil en avait encore un peu sous le pied. Plus précisément, elle passerait de 5 W à 7,5 W de charge, une amélioration substantielle, mais qui ne devrait pas non plus bouleverser l’usage de l’appareil.

Comment en profiter

Il y a deux manières de mettre à jour la batterie aimantée. La première demande près d’une semaine pour s’effectuer, elle est donc peu conseillable. Il s’agit tout simplement « d’attacher » la batterie à l’iPhone et le transfert commencera automatiquement.

L’autre méthode, beaucoup plus rapide (comptez 5 minutes), requiert un Mac ou un iPad (oui rien que ça). Il vous suffit de connecter la batterie à l’un de ces deux appareils via un câble Lightning.

Pour rappel, la batterie MagSafe est sortie en juillet 2021. Elle est compatible avec les iPhone 12 et 13 et possède une capacité équivalente à 2920 mAh.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.