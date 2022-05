Apple pourrait lancer une Apple TV beaucoup moins cher

Selon un analyste, Apple lancerait une nouvelle Apple TV dans le courant de l'année pour rivaliser avec la concurrence moins chère.

Apple pourrait sortir une nouvelle Apple TV en 2022. L’annonce a de quoi surprendre sachant que le dernier modèle est sorti en 2021 et que le cycle de renouvèlement tourne habituellement entre deux et trois ans. C’est pourtant une prédiction de Ming-Chi Kuo, l’analyste de TF International Securities, général bien informé sur les plans de la marque à la pomme.

Selon lui, « Apple lancera une nouvelle version de l’Apple TV qui améliorera la structure des coûts au second semestre 2002 ». Il précise par ailleurs que la marque déploierait une stratégie agressive consistant à « intégrer le matériel, le contenu et les services » pour « combler l’écart avec ses concurrents » dans « un contexte de récession ». Beaucoup d’éléments qui peuvent vouloir dire plusieurs choses.

Apple will launch a new version of Apple TV that improves cost structure in 2H22. I think that Apple's aggressive strategy of integrating hardware, content, and service amid the recession will help close the gap with its competitors.

