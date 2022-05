Contrôles gestuels améliorés et aide de l’iPhone : l’Apple Watch devient encore plus accessible

L’Apple Watch n’en finit plus d’être une extension de son utilisateur. Et ce, qu’il soit valide ou non. Pour aider les personnes souffrant de handicap, Apple dévoile de futures fonctionnalités pour mieux contrôler leur montre, même quand il est difficile d’utiliser un si petit écran.

Faire plus en en faisant moins. C’est ce qui pourrait faciliter la vie d’un bon nombre d’utilisateurs de smartphone et tablette qui sont diminués dans leurs capacités physiques. Malvoyants, malentendants ou à mobilité réduite, beaucoup de personnes souffrant de handicaps divers ont souvent du mal à évoluer au quotidien faute de produits adaptés à leurs besoins.

Heureusement, depuis plusieurs années, le milieu de la Tech a pris le problème de l’accessibilité à bras-le-corps et les innovations comme les fonctions dédiées fleurissent un peu partout. Parmi ces acteurs, Apple est l’un des fers de lance du sujet et toutes ses fonctionnalités sont réfléchies pour être utilisables par l’ensemble de ses utilisateurs le plus souvent possible.

AssistiveTouch, la fonction gagnante

Portée au poignet, l’Apple Watch a gagné en commandes gestuelles l’an dernier, notamment pour pouvoir être utilisée sans être touchée. Pour cela, la marque à la pomme a mis au point AssistiveTouch, une fonction qui se base sur les capteurs de mouvements (accéléromètre, gyroscope) et le capteur cardiaque pour passer des consignes à son appareil sans jamais toucher l’écran ou les commandes.

La capacité alors à détecter le moindre mouvement musculaire et l’activité même légère des tendons permettait la navigation avec un curseur sur l’écran. Le pincement (pinch) des doigts s’avérait alors un allié de choc. Et cela va servir encore plus.

Parmi les nouveautés annoncées par Apple à l’occasion de la Journée de sensibilisation à l’accessibilité qui se tient ce jeudi 19 mai, on trouve ainsi de nouvelles possibilités grâce à un double pincement (double pinch) qui va permettre de prendre des appels, déclencher l’appareil photo, écarter une notification ou encore lancer une activité sportive et bien d’autres choses encore. À vous de configurer selon vos envies et besoins.

Cette fonction s’appuie sur la technologie AssistiveTouch et pourra s’avérer d’une grande aide pour tous, valides et non valides, comme fut aussi apprivoisée la fonction Back Tap par tous les utilisateurs d’iPhone.

Mirroring ou comment votre iPhone prend le contrôle de l’Apple Watch

Et si vous avez des difficultés avec la petite taille de l’Apple Watch, pourquoi ne pas vous en remettre à votre iPhone ? Apple a annoncé l’arrivée de la fonction Apple Watch Mirroring pour contrôler la montre connectée à distance depuis le smartphone couplé et connecté via AirPlay.

En activant la future fonctionnalité dans les paramètres, il sera possible d’utiliser Switch control ou bien VoiceControl (dont les langues prises en compte vont être plus nombreuses et les tons plus variés). Il sera alors possible d’avoir recours aux commandes vocales, aux mouvements de tête, à des actions sonores ou à des accessoires externes raccordés pour piloter le tout.

Les capacités de l’iPhone serviront à gérer les commandes sur la Watch, les menus, les fonctions, mais aussi les possibilités comme connaître son rythme cardiaque, utiliser l’application Respiration, l’oxymètre, etc.

D’autres nouvelles fonctions sont prévues dans les prochains mois et serviront aussi aux utilisateurs d’Apple Watch comme Siri Pause Time qui va permettre de régler le temps d’attente de l’assistant vocal avant de répondre à une demande. Une amélioration bienvenue pour les personnes souffrant de troubles de la parole et qui pouvaient se heurter à un Siri impatient si cela traînait trop.

Siri va pouvoir se montrer plus patient // Source : Apple Les notifications d’alerte sonore deviennent plus précises // Source : Apple

Les notifications consécutives à des reconnaissances sonores spécifiques vont être améliorées sur montre et iPhone. Elles pourront être personnalisées en fonction de sons spécifiques à l’environnement d’une personne (alarme, sonnette, appareil particulier…).

