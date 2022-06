En attendant la WWDC, Apple lance un jeu de cartes à collectionner AR

Comme la firme en a désormais l'habitude, elle propose une petite expérience en réalité augmentée pour faire patienter jusqu'à l'ouverture de sa conférence WWDC.

Depuis 2020 et l’adaptation aux différents confinements, Apple a dû imaginer de nouveaux codes de communication pour ses événements. On pense évidemment au format des événements, avec des présentateurs individuels devant fond vert, mais aussi à l’ajout des expériences en réalité augmentée. Avant chaque conférence, Apple propose une petite expérience pour les détenteurs de produits sous iOS et c’est à nouveau le cas pour la WWDC 2022.

Cette fois, il s’agit d’ouvrir un paquet « booster » d’un jeu de cartes à collectionner, dans lequel se trouvent des cartes en réalité augmentée aux couleurs de la WWDC.

Comment essayer l’expérience Apple de la WWDC ?

Pour essayer cette expérience en réalité augmentée, c’est très simple. Il suffit de se rendre sur la page d’Apple dédiée à l’événement depuis son iPhone ou son iPad avec au moins iOS 14. Il faut ensuite appuyer sur le mémoji au centre de l’image pour déclencher le chargement du petit jeu. Vous allez avoir un petit paquet de cartes apparaitre dans votre environnement, emballé dans un petit film plastique.

Chaque booster contient trois cartes qui se renouvèle à chaque fois que vous lancez l’expérience. Certaines cartes semblent plus rares que d’autres, notamment une version de Craig Federighi, le responsable logiciel chez Apple, avec un code « Hair Force One » à déchiffrer sur la carte.

Chaque carte reprend en réalité un Memoji d’Apple, avec l’un des thèmes de la WWDC. Ici le développement logiciel sur un MacBook.

Un dernier teaser avant la conférence

Difficile de ne pas penser à une présentation de RealityOS à la WWDC devant ce teaser. Il faut tout de même se souvenir que la firme produit des teaser en réalité augmentée pour ses événements de façon habituelle désormais. Il ne s’agit donc pas ici d’échauffer les esprits sur le domaine de l’AR, qui pourrait devenir très important dans les années à venir pour Apple.

