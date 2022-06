L’iPad Pro se doterait bientôt de la puissante puce M2 et d’une charge sans-fil

Apple préparerait de nouveaux iPad Pro de 11 et 12,9 pouces pour la rentrée. Motorisés par la nouvelle puce M2 et compatible avec la recharge sans-fil, ces deux modèles arriveraient quelques mois avant un tout nouveau modèle arborant un format de 14,1 pouces inédit.

Apple aurait pour intention de multiplier les nouveaux iPad Pro au cours des prochains mois. C’est ce que l’on apprend de MacRumors, qui se fait l’écho des prévisions de Mark Gurman. Souvent bien informé quant aux projets d’Apple, le journaliste de Bloomberg estime que le géant californien préparerait des nouveaux iPad Pro de 11 et 12,9 pouces pour septembre ou octobre –période classiquement dévolue à ces appareils.

Les deux ardoises s’équiperaient cette année de la nouvelle puce M2, dévoilée la semaine dernière lors de la WWDC. Elles disposeraient en outre d’un système de recharge sans-fil et de nouveautés propres aux caméras.

D’après le leaker Majin Bu, réputé moins fiable que les deux médias, le nouvel iPad Pro de 12,9 pouces profiterait pour sa part d’un design légèrement remodelé pour arborer des bordures plus fines autour de l’écran. Une information qui n’est pas corroborée par d’autres sources à l’heure actuelle. L’intéressé va en revanche dans le même sens que Ross Young (du cabinet DSCC, Display Supply Chain Consultants), pour prédire l’arrivée prochaine d’un tout nouveau modèle d’iPad Pro équipé d’une dalle géante de 14,1 pouces.

Ce modèle XXL serait attendu pour sa part début 2023 sur le marché, avec un écran Mini-LED, expliquait il y a quelques jours Ross Young, connu pour voir régulièrement juste sur les questions d’affichage. Cet iPad Pro de 14,1 pouces entrerait en concurrence frontale avec la dernière Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung. Cette dernière dispose pour rappel d’une dalle OLED encore plus grande, avec une diagonale de 14,6 pouces.

According to my resource, Apple is developing a new 14.1-inch iPad M2 with 512GB and 16GB of base memory. The new M2 line is expected to include a new 11-inch model with no major changes, a new 12.9 model with reduced bezels and this new 14.1 iPad #Apple #AppleRumor

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 8, 2022