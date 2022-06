Vous pouvez prendre des photos de 48 Mpx avec l’iPhone, mais ce n’est pas grâce à Apple

Alors non, l'iPhone n'a pas de capteur de 48 Mpx et n'a pas reçu de mise à jour pour faire de l'upscaling. Cependant, l'application Camera+ sur iOS se met à jour et permet de faire de l'upscaling jusqu'à 48 Mpx.

Nous aurions aimé vous dire que surprise, l’iPhone 13 Pro Max que vous avez acheté plus de 1200 euros possède en fin de compte un capteur principal de 48 Mpx au lieu des 12 Mpx qu’on connaissait, mais non. Bien que l’iPhone soit très bon en photo, il vous manque peut-être certaines fonctions. Ça tombe bien, l’application Camera+ se met à jour et propose un mode UltraRes, pour étendre vos photos jusqu’à 48 Mpx. Il s’agit d’une application iOS de capture et de retouche photo.

48 Mpx sur iPhone, c’est désormais possible

LateNiteSoft, éditeur de Camera+, annonce la 22e version de son application. Il ajoute un mode baptisé « UltraRes », qui permet de faire de l’upscaling jusqu’à 48 Mpx, soit une multiplication par quatre de la définition des photos. Pour cela, l’application utilise « un modèle d’apprentissage automatique ultra-rapide » qui a été entraîné. De quoi améliorer les détails sur les photos, pour les agrandir par exemple. Bonne nouvelle, ce mode peut être utilisé sur des photos déjà prises.

UltraRes est disponible sur les iPhone et iPad dotés de NeuralEngine et de suffisamment de RAM. Il vous faudra un iPhone 11 ou supérieur, un iPad Pro de troisième génération, un iPad Mini de sixième génération ou un iPad de neuvième génération minimum. Ce mode ne peut faire de l’upscaling que sur les photos de 12 Mpx maximum.

Les autres nouvelles fonctions de Camera+

Camera+ s’améliore et devient plus rapide et plus moderne avec un éditeur repensé. Le tout avec un design revu, y compris sur iPad. LateNiteSoft annonce aussi avoir réglé des bugs, mais affiche désormais l’histogramme en direct sur l’écran de prise de vue.

Le grand changement est surtout sur la formule et le modèle économique. Auparavant, Camera+ fonctionnait sur les achats in-app, mais passe à l’abonnement. Il est tarifé à 2,99 euros par mois ou 12 dollars par an. Cependant, vous pourrez toujours acheter l’application complète pour 24,99 dollars.

