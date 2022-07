Apple Watch Series 8 : une variante avec un écran plus grand ferait son apparition

Selon l'analyste Ross Young, l'Apple Watch Series 8 gagnerait encore en surface d'écran. L'information aurait été également aperçue dans une note aux investisseurs qui soutiendrait l'arrivée d'une nouvelle taille de boîtier pour la prochaine montre de la Pomme.

Les rumeurs continuent d’affluer concernant la prochaine montre connectée d’Apple. L’Apple Watch Series 8 qui devrait être accompagnée de deux autres nouveaux modèles cette année obtiendrait une nouvelle taille d’écran. Cette fois-ci, la gamme devrait comporter un modèle qui selon 9to5Mac pourrait être d’environ 50 mm et disposerait d’un écran encore plus grand que sur la Series 7.

Une taille d’écran de presque 2 pouces ?

L’information vient de l’analyste Ross Young, source souvent fiable de l’industrie. Celui-ci annonce l’arrivée cette année d’un modèle plus grand que l’actuel boîtier de 45 mm et qui afficherait cette fois-ci une diagonale d’écran de 1,99 pouce.

New size is larger, 1.99”. — Ross Young (@DSCCRoss) July 4, 2022

Il est impossible de savoir à l’heure actuelle quelles autres tailles Apple proposera pour ses prochaines montres. Selon MacRumors, l’information concernant cette nouvelle taille d’écran aurait été corroborée dans une note aux investisseurs mentionnant que le sous-traitant d’Apple Luxshare serait l’unique fournisseur d’un modèle de montre de 2 pouces.

Une surface d’affichage plus grande, mais pour quelle Apple Watch ?

Cette nouvelle taille d’écran représenterait une augmentation de la surface d’affichage de l’ordre d’environ 5 % par rapport au modèle 45 mm de la Series 7. Il est possible que ce gain d’espace soit en partie causé par le nouveau format plus rectangulaire attendu pour l’Apple Watch Series 8.

Ce format qui entraînerait un nouvel écran plus plat sur la montre lui ferait ainsi perdre son aspect incurvé et ferait d’office grandir la surface de l’écran. Ces affirmations pourraient également être attribuées au modèle rugged de l’Apple Watch surnommé « Explorer Edition » qui est aussi attendu et serait censé arriver en même temps que la nouvelle Series 8.

Les montres d’Apple n’ayant pour l’instant historiquement été proposées qu’en deux tailles, cette troisième déclinaison pourrait être destinée à ce nouveau modèle qu’Apple aurait dans les cartons. Il faudra donc encore attendre un peu pour savoir ce qu’il en est réellement, mais il semblerait bien que nous ayons cette fois-ci affaire au plus grand renouvellement de la gamme Watch d’Apple depuis son lancement.

