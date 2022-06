La prochaine Apple Watch SE pourrait bien faire de l’ombre à la Series 8

Selon Mark Gurman, Apple prévoirait de lancer cette année trois nouveaux modèles d'Apple Watch dont un nouveau modèle SE qui ne se laisserait cette fois-ci pas distancer niveau puissance par le modèle le plus premium.

L’Apple Watch SE n’a visiblement pas dit son dernier mot. C’est par l’intermédiaire de la dernière édition de la newsletter Power On du journaliste Mark Gurman que nous apprenons l’arrivée probable, dans un futur proche, d’une flopée de nouveaux produits chez Apple prévus entre la fin d’année et le premier trimestre 2023. Parmi eux, on retrouve notamment trois nouveaux modèles d’Apple Watch, dont une déclinaison SE.

Une Apple Watch SE bien plus puissante

D’après Mark Gurman, Apple devrait renouveler sa gamme de montres avec trois nouvelles références parmi lesquelles figurerait une Apple Watch SE beaucoup plus puissante.

Ce nouveau modèle SE comprendrait toujours la même taille d’écran que le modèle de 2020 soit 1,78 pouce. Or, contrairement à son prédécesseur qui avait troqué la puce S6 de la Series 6 contre une puce S5, cette nouvelle version aurait cette fois recours à la même puce que la prochaine Apple Watch Series 8 qui devrait embarquer une puce S8.

L’offre de montres connectées d’Apple semble donc bien être en passe de se métamorphoser à nouveau. L’Apple Watch Series 3 devrait finir par sortir du catalogue de la pomme, n’étant pas éligible à watchOS 9 (annoncé lors de la WWDC 2022).

Selon Mark Gurman, c’est le modèle SE actuel qui reprendrait la place de l’Apple Watch Series 3 et constituerait la nouvelle offre d’appel de la marque. Pour le moment, l’Apple Watch Series 3 constitue toujours son offre la plus abordable à 219 euros. L’Apple Watch SE est quant à elle proposée à partir de 299 euros quand l’Apple Watch Series 7 démarre à 429 euros.

Trois nouveaux modèles au programme

La nouvelle Apple Watch SE serait accompagnée cette année d’une Apple Watch plus résistance aux chocs. Un modèle « rugged » plus robuste et destiné aux athlètes ou aux personnes qui utilisent leur montre dans des environnements extrêmes. Appelée par certaines sources « l’Explorer Edition », cette montre disposerait d’un revêtement caoutchouteux plus durable que les boitiers en métal.

watchOS 9 permettra notamment un meilleur suivi de l’activité et proposera aux utilisateurs d’Apple Watch de réaliser des entraînements « multisportifs » avec une bascule automatique entre différentes activités. Ce nouveau modèle d’Apple Watch pourrait donc s’avérer utile dans certaines circonstances.

La gamme comprendrait bien sûr à son sommet l’Apple Watch Series 8 qui devrait inclure à son bord un nouveau capteur de température corporelle ainsi qu’un nouveau mode basse consommation qui lui permettrait de consommer moins de batterie pour effectuer certaines tâches.

Ce dernier modèle est également attendu avec un design plus rectangulaire que le précédent et un écran plat rappelant le langage du design des derniers iPhone en date. Si Apple suit son calendrier habituel, nous devrions apercevoir ses nouveaux modèles en même temps que l’annonce des iPhone 14 en septembre prochain.

