Apple : la 2e génération de casque VR arriverait en 2025

Chez Apple, le « next big thing » devrait être l’arrivée d’un produit dédié à la réalité mixte au catalogue. Cela fait des années que l’on en parle et la plupart des analystes s’accordent à prédire un lancement dans les 12 prochains mois pour le casque sous RealityOS.

L’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste des circuits d’approvisionnement d’Apple, a publié un nouveau rapport sur les avancées de la marque sur ce projet. On peut surtout y lire des renseignements sur la deuxième génération de casque, déjà.

La question cruciale du pancake

Au centre des préoccupations d’Apple il y a le pancake. Derrière ce nom appétissant se cache la structure de lentilles que l’on place entre le regard de l’utilisateur et l’écran d’un casque de VR. Selon Ming-Chi Kuo, c’est même le composant principal pour définir la qualité optique de l’expérience utilisateur. C’est donc un point clé qu’Apple souhaite améliorer pour la seconde génération de casques dont la sortie serait prévue pour la première moitié 2025. Les fournisseurs devraient commencer à fournir Apple dès la fin de l’année 2024.

Pour améliorer son casque de réalité virtuelle avec la deuxième génération, Apple travaillerait donc sur de nouveaux pancakes lui permettant autant d’offrir un meilleur confort visuel qu’un design retravaillé. Cela devrait toutefois se traduire par une hausse du prix des composants.

Toujours d’après Ming-Chi Kuo, la firme aurait déjà prévu d’offrir un modèle plus abordable. Cela paraît étonnant en l’état et l’on peut se demander s’il s’agirait déjà d’un modèle dédié à l’entrée de gamme, ou simplement une baisse de prix de la première génération. Par exemple, Apple a choisi de garder le MacBook Air M1 à son catalogue pour proposer un prix plus accessible que son MacBook Air M2, assez cher.

Tout cela pourrait permettre à Apple d’atteindre les 10 millions d’unités produites pour être vendues dès 2025 ou 2026. Cela passerait notamment par cette deuxième génération à la fois plus accessible pour un modèle, et de meilleure qualité pour l’autre. On est quoi qu’il arrive au-devant d’un nouveau grand affrontement entre deux géants. La firme Meta de Mark Zuckerberg s’apprête à lancer son Meta Quest Pro cette année, et s’est enfin débarrassée du compte Facebook obligatoire. Après Apple contre Microsoft et Apple contre Google, voici Apple contre Meta.

