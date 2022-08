Apple nous dévoilerait finalement ses iPhone 14 dans moins d’un mois

Deux sources différentes appuient cette semaine la thèse d’une présentation imminente pour les iPhone 14. Apple se préparerait en effet à les dévoiler en septembre… et potentiellement dans moins d’un mois.

Les iPhone 14 pourraient arriver plus tôt que prévu. C’est ce que l’on apprenait ce week-end de PhoneArena qui se base pour sa part sur les informations provenant de Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, et de Max Weinbach, contributeur et éditorialiste pour le site spécialisé 9to5Google. Le premier s’est exprimé dans sa dernière newsletter « Power On », expliquant qu’Apple serait en train de préparer l’évènement de présentation de ses futurs iPhone.

En l’occurrence, Apple miserait une nouvelle fois sur un évènement enregistré, dont le tournage serait d’ores et déjà entamé, plutôt que sur une Keynote en direct. D’après Mark Gurman, cette présentation serait diffusée quelque part sur la première moitié de septembre. Un créneau corroboré par de précédentes rumeurs évoquant la date du 13 septembre.

Une annonce le 13 septembre… ou encore plus tôt ?

Mais selon les sources de Max Weinbach, Apple n’attendrait pas si longtemps et privilégierait une présentation dès le 6 septembre prochain, pour préparer un lancement en bonne et due forme le 16 septembre. « Pour ce que ça vaut, j’ai entendu parler d’un évènement le 6 septembre et d’une mise en vente le 16 », a-t-il indiqué sur Twitter. « Je ne suis pas 100 % certain, mais ce créneau semble juste », tempère-t-il toutefois. Car comme le rappelle PhoneArena, la date du 6 septembre tombe assez mal si l’on se fie aux habitudes d’Apple.

fwiw I heard September 6th event and iPhone's on sale on the 16th not 100% sure, but around there seems right. https://t.co/X2vbu2XyiC — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 7, 2022

Traditionnellement, Apple éviterait en effet d’annoncer des produits (a fortiori aussi importants que de nouveaux iPhone) juste après un week-end prolongé. Or, la fête du Travail américaine (« Labor Day ») tombe cette année le lundi 5 septembre. Apple pourrait donc rechigner à dévoiler ses iPhone 14 au lendemain d’un long week-end de trois jours. Les prédictions de Max Weinbach méritent donc d’être prises avec des pincettes… d’autant qu’Apple pourrait aussi échelonner le lancement de ses différents modèles.

Il semble en effet que les iPhone 14 de 6,1 pouces et 14 Max de 6,7 pouces souffrent de quelques soucis de production (notamment au niveau de l’affichage et des optiques de ses caméras). Par ailleurs, la situation politique tendue entre la Chine (où est assemblé l’essentiel des iPhone) et Taïwan (où sont fabriqués les processeurs d’Apple par TSMC) pourrait tout à fait aboutir à des retards de livraisons.

Pour rappel, les iPhone 13 avaient pour leur part été annoncés le 14 septembre 2021, tandis que leurs précommandes avaient été ouvertes à compter du 17 septembre. Les livraisons, quant à elles, n’avaient débuté qu’à partir du 24 septembre. Il n’est pas non plus exclu qu’Apple adopte cette année un schéma semblable pour au mois une partie de ses iPhone 14.

