Les iPhone 14 proposeraient une vitesse de recharge un peu plus rapide

Les iPhone 14 verraient leur vitesse de recharge grimper cette année et passeraient au-dessus de ce que propose déjà l'iPhone 13 Pro Max avec une puissance revue à 30 W. Celle-ci corrobore également d'autres informations comme celle d'un nouveau coloris attendu et de l'écran Always-on.

Moins de deux mois à attendre avant de découvrir les prochains iPhone d’Apple. Nous avons déjà eu droit jusqu’ici à pas mal de nouveaux indices concernant les iPhone 14. Et voici qu’une nouvelle source vient corroborer d’anciennes rumeurs tout en nous indiquant de nouveaux éléments au sujet du smartphone.

C’est le compte Twitter Jioriku qui nous gratifie d’informations qu’il attribue à l’iPhone 14 par l’intermédiaire d’un thread. L’information est à prendre avec des pincettes, car il s’agit d’une source pas encore complètement crédibilisée, bien que le leaker semble avoir correctement prédit la compatibilité de Face ID avec les masques dans la version 15.4 d’iOS.

Il nous en apprend plus sur la prochaine puce d’Apple, les coloris et le nouvel écran Always-on.

