iPhone 14 : le modèle Max pourrait être plus difficile à trouver au lancement

La production d'iPhone 14 Max serait un peu à la traîne par rapport aux trois autres modèles prévus par Apple. Ainsi, il pourrait être sujet à quelques soucis d'approvisionnement au lancement, mais la firme à la pomme devrait vite corriger le souci.

Les iPhone 14 se préparent. Il est même question d’une annonce dès le 7 septembre prochain, soit plus tôt dans le calendrier que les années précédentes. Ainsi, les quatre modèles de la nouvelle série devraient être commercialisés environ une semaine après l’événement. Apple a donc évidemment commencé la production des iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Pour trois d’entre eux, il ne devrait pas y avoir de souci de disponibilité. Cependant, pour l’iPhone 14 Max, quelques doutes planent. Ce modèle n’a pas d’équivalent sur la gamme de l’année dernière et serait donc une nouvelle proposition dans le catalogue d’Apple. Or, d’après Ross Young, spécialise du marché de l’industrie des écrans et patron du cabinet Display Supply Chain Consultants (DSCC), la production de ce modèle est à la traîne.

Cité par MacRumors, l’expert explique à ses abonnés payants que l’iPhone 14 Pro Max s’arroge la majorité de la production de dalles entre juin et septembre avec 28 % des livraisons. Les iPhone 14 et 14 Pro ne sont pas loin derrière avec 26 % chacun. En revanche, l’iPhone 14 Max n’a droit à qu’à 19 %. Même son de cloche pour la fabrication des smartphones en eux-mêmes : les exemplaires d’iPhone 14 Pro Max représentent 29 % de la production contre 21 % pour l’iPhone 14 Max.

De l’espoir pour l’iPhone 14 Max

Tout n’est pas perdu pour l’iPhone 14 Max. D’après Ross Young, l’iPhone 14 Max va « rattraper beaucoup de terrain en septembre ». Ainsi, s’il est possible qu’Apple rencontre des problèmes d’approvisionnement au lancement, l’entreprise devrait réussir à corriger le tir dans des délais assez courts.

Pro Max is highest. Max is lowest, but is gaining alot of ground in September. — Ross Young (@DSCCRoss) August 22, 2022

Historiquement, Apple a toujours enregistré de très gros chiffres de ventes sur le quatrième trimestre de chaque année civile. La firme renouvelle ses iPhone peu avant et peut ensuite grandement compter sur les périodes de fêtes très propices aux achats. Il ne fait donc aucun doute que la pomme mettra les bouchées doubles s’il le faut pour ne pas se laisser affecter par des soucis sur la chaîne d’approvisionnement.

Notez que l’iPhone 14 Max devrait avoir une diagonale de 6,7 pouces et remplacerait l’iPhone 13 mini de 5,4 pouces. La fabrication de ce modèle aurait été en partie ralentie par des confinements et des soucis divers sur les lignes de production. Enfin, rappelons qu’Apple devrait surtout vous inciter à craquer pour les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Ce sont les variantes qui réserveraient le plus de nouveautés.

