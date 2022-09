Apple : vers une formule d’abonnement pour payer l’iPhone comme vous payez Netflix

Apple prévoirait d'introduire une nouvelle offre de souscription mensuelle pour l'iPhone. Il s'agirait alors de payer chaque mois pour utiliser un iPhone de son choix, avec une potentielle option de renouvellement chaque année pour passer sur un nouveau modèle.

À l’occasion de sa keynote « Far Out », prévue mercredi 7 septembre 2022, Apple s’apprêterait à annoncer une nouvelle méthode de paiement pour l’iPhone. En continuation du « iPhone Upgrade Program », qui existe déjà sur certains marchés, l’idée serait de mettre en œuvre un concept d’iPhone par abonnement plus accessible, pour permettre aux clients de payer l’appareil mensuellement… voire de le renouveler automatiquement à chaque nouvelle sortie.

Cette nouveauté a en tout cas fait l’objet d’une nouvelle prédiction de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg, qui avait déjà évoqué la piste d’un abonnement à l’iPhone au printemps, confirme cette prémonition à quelques heures de la présentation des iPhone 14 et 14 Pro, ce 7 septembre.

D’après lui, Apple profiterait de l’évènement pour introduire cette nouvelle formule. Et si l’on s’en tient aux rumeurs prédisant un prix en hausse pour les nouveaux smartphones du géant de Cupertino, le timing serait parfait. Cette option d’abonnement pourrait en effet constituer une manière détournée de rendre les iPhone 14 un peu plus abordables aux yeux des consommateurs.

L’abonnement à l’iPhone, comment ça marcherait ?

Toujours selon Mark Gurman, ce nouvel abonnement serait rattaché d’une manière ou d’une autre à l’offre groupée Apple One. En payant un abonnement mensuel, les clients obtiendraient ainsi un nouvel iPhone, ainsi qu’un certain nombre des services proposés par Apple (mais vraisemblablement pas tous), comme Apple TV+, Apple Arcade ou l’espace de stockage iCloud.

Selon toute logique, cette nouvelle offre avec l’iPhone inclus serait par contre plus chère que la formule Apple One classique, regroupant l’ensemble des services par abonnement d’Apple. Un tarif approchant les 50 euros par mois serait par conséquent à prévoir, avec une probable majoration pour mettre la main sur les iPhone Pro.

À titre de comparaison, l’abonnement Apple One Premium coûte actuellement 28,95 euros à lui seul sous nos latitudes. Pour Apple, l’objectif serait enfin d’aller dans la continuité de son « iPhone Upgrade Program » qui permet déjà aux États-Unis de payer mensuellement un iPhone et de le renouveler chaque année.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.