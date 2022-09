Une Apple Watch surprise pourrait être présentée lors de la keynote

Selon les informations du New York Times, Apple pourrait présenter une Apple Watch encore plus abordable que la version SE, attendue lors de la keynote du 7 septembre 2022. Elle viendrait alors en quelque sorte remplacer la Series 3, qui a disparu du catalogue sur plusieurs marchés.

Que nous mijote Apple pour sa grande keynote annuelle de septembre ? Outre les nouveaux iPhone 14 et 14 Pro, la firme à la pomme devrait également présenter d’autres gammes de produits. Est notamment attendue une nouvelle génération de montres connectées Apple Watch, composée de trois modèles au total.

Moins chère que la SE

D’après les rumeurs, le groupe californien pourrait ainsi dégainer une Watch Series 8, Watch SE 2022 et Watch « Pro ». Mais voilà que le New York Times — relayée par 9to5Mac — vient chambouler ce petit programme en évoquant une nouvelle déclinaison encore plus abordable que la version SE. Le média américain cite une source proche du dossier.

Dans l’idée, ce modèle mystère pourrait venir succéder à la Watch Series 3, qui a été retirée du catalogue Apple dans plusieurs pays (Japon, Royaume-Uni et Australie). Voir la Watche Series 3 définitivement disparaître a du sens : d’un, elle commence à dater (2017). De deux, elle est incompatible avec la nouvelle version de watchOS, watchOS 9, présentée lors de la WWDC en juin dernier.

Autour des 250 euros ?

Aujourd’hui, et selon le catalogue français, la Watch Series 3 coûte 219 euros. Le modèle est par ailleurs privé de connexion cellulaire. Or, la fameuse Apple Watch évoquée par le New York Times pourrait profiter d’une telle connectivité afin de proposer la fonction Family Setup, ce qui aurait logiquement un impact sur son prix final.

L’Apple Watch SE, elle, s’arrache au prix de 299 euros. La tocante surprise pourrait donc se situer à mi-chemin tarifaire de ces modèles avec un prix voguant autour des 250 euros. Même s’il convient de découvrir le coût de la nouvelle Watch SE (2022) — si elle est bien et bien introduite –, pour un potentiel réajustement.

