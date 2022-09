iPhone 14 Pro : ce bug étrange fait trembloter la caméra sur TikTok ou Instagram

L'iPhone 14 Pro semble être touché par un bug gênant sur des apps tierces utilisant la fonction vidéo. De nombreux posts font état d'une caméra qui tremble accompagnée d'un bruit pour le moins inquiétant.

Les réseaux sociaux s’en sont fait l’écho tout le week-end, il y a apparemment un souci avec l’utilisation de la caméra de certains iPhone 14 Pro par des applications tierces. Plusieurs utilisateurs s’en sont plaints dans des vidéos publiées sur TikTok ou Twitter ou encore des messages publiés sur Reddit.

Sur celle ci-dessous, on voit distinctement un iPhone 14 Pro produire un bruit pour le moins étrange, le tout accompagné d’un effet vague sur la caméra principale.

Un·e utilisateur·rice de Reddit explique que le bug survient sur Snapchat ou Instagram, mais qu’il n’y a pas de souci avec l’application caméra de base. Un·e autre explique qu’il peut « littéralement entendre la stabilisation optique s’agiter sur Snapchat ». Il ou elle propose d’ailleurs un début de solution de fortune : en rallumant le téléphone et en ouvrant l’application caméra par défaut avant Snapchat, cela semble se régler.

En effet, le bruit qui survient semble ne pas provenir d’un bug des haut-parleurs ou de l’interface, mais bien du mouvement mécanique de la stabilisation optique. Ce bruit est décrit comme une sorte de grincement ou de râpage selon les utilisateurs. Pas très rassurant pour un smartphone tout neuf.

