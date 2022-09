Heureusement que l’Apple Watch Ultra est solide, car elle a un gros souci au démontage

Depuis son lancement, l'Apple Watch Ultra a démontré à plusieurs reprises sa résistance. Mais si jamais, au grand jamais, vous deviez la réparer, alors l'affaire se compliquerait.

Près de trois semaines après sa présentation, l’Apple Watch Ultra a subi toute sorte de crashs tests, elle a même survécu à des coups de marteau chez TechRax. Sur le volet solidité, le contrat semble donc rempli. Attendez tout de même notre test avant de vous jeter dessus.

En revanche, pour la réparabilité, puisqu’il s’agit d’une toute nouvelle gamme, nous ne savions pas encore à quelle sauce nous allions être mangés. iFixit a publié sa vidéo de démontage complet.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Écran cassé

On y apprend notamment que la montre doit être démontée en l’ouvrant par l’arrière en dévissant quatre vis. Une vraie amélioration par rapport à tous les autres modèles d’Apple Watch. Le dos en céramique se détache sans trop d’anicroches, mais on y perd malheureusement le gel placé tout autour de l’appareil qui sert à garantir son étanchéité.

Démontage de l’Apple Watch Ultra par iFixit. // Source : iFixit Démontage de l’Apple Watch Ultra par iFixit. // Source : iFixit Démontage de l’Apple Watch Ultra par iFixit. // Source : iFixit Démontage de l’Apple Watch Ultra par iFixit. // Source : iFixit

Autre problème, même s’il est possible de l’ouvrir à l’arrière, on apprend bien vite qu’il n’est pas possible de retirer la batterie sans retirer l’écran, ce qui est une opération autrement plus délicate que de retirer quatre vis à l’arrière. D’ailleurs, même le spécialiste d’iFixit finit par détruire l’écran, comme on peut le voir avec les fines lignes blanches qui apparaissent.

Une fois l’écran retiré en revanche, rien d’insurmontable, tout part avec des vis, la batterie comme le moteur haptique ou encore le connecteur de l’écran. Il faudra encore détacher 32 vis pour retirer tous les composants de la montre et se retrouver avec le châssis quasiment vide, à l’exception des boutons.

Au passage, la vidéo d’iFixit nous permet de comparer la taille des batteries des Watch Ultra et Series 8 : 2,1 Wh contre 1,19 Wh. Il en va de même pour la taille des haut-parleurs, évidemment améliorée sur l’Ultra pour permettre d’utiliser la sirène d’appel à l’aide.

Démontage de l’Apple Watch Ultra par iFixit. // Source : iFixit Démontage de l’Apple Watch Ultra par iFixit. // Source : iFixit

En définitive, si le démontage de l’Apple Watch Ultra commence sous les meilleurs auspices en proposant de s’ouvrir par l’arrière, Apple a loupé le coche de peu en obligeant à retirer l’écran pour changer des composants. Peut-être la marque à la pomme opérera-t-elle comme avec l’iPhone 14, dont le démontage a été grandement facilité par rapport à ses prédécesseurs ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.