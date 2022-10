iPhone 14 Pro et MagSafe Duo ne s’entendent pas aussi bien qu’ils le devraient

Parfaitement ajusté avec les iPhone 12 et 12 Pro pour lesquels elle avait été lancée, la station de recharge MagSafe Duo ne correspondait déjà plus très bien au design des iPhone 13 Pro… et c’est encore pire avec les iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro et MagSafe Duo ne font pas bon ménage. Lancée en 2020 en même temps que les iPhone 12 et 12 Pro, la double station de recharge magnétique MagSafe Duo permet de recharger simultanément un iPhone compatible MagSafe et n’importe quelle Apple Watch, le tout grâce à un design compact, et repliable, pour faciliter le transport et l’utilisation lors de déplacements.

Seulement voilà, l’agrandissement notable des trois capteurs arrière des iPhone 14 Pro empêche l’appareil de s’ajuster correctement au double chargeur d’Apple. Un problème que de nombreux utilisateurs avaient déjà commencé à pointer du doigt, dans une moindre mesure, avec les iPhone 13 Pro l’an dernier.

Des capteurs arrières trop gros

Les utilisateurs d’iPhone 14 Pro concernés expliquent cette fois que la taille des capteurs arrière de l’appareil l’empêche de s’aligner correctement avec le double chargeur magnétique — et ce même sans coque de protection. En l’état, la recharge fonctionne quand même, mais pas de manière optimale, puisque l’iPhone ne repose pas complètement à plat sur la station de recharge. Un comble pour la technologie MagSafe, qui était justement censée permettre une recharge sans-fil optimisée grâce à l’alignement parfait obtenu par ses aimants.

Notons que le problème ne concerne pas les iPhone 14 Pro Max. De par leur taille plus conséquente, ces derniers offrent un écart plus important entre leur aimant circulaire MagSafe et le rebord de leur triple module arrière… suffisamment pour permettre d’ajuster correctement la station de recharge MagSafe Duo.

Comme le souligne 9to5Mac, les utilisateurs d’iPhone 14 Pro, eux, vont devoir prendre leur mal en patience. La seule solution réside en effet dans le lancement, par Apple, d’une nouvelle version de l’accessoire, cette fois spécialement adaptée au design des derniers iPhone Pro. Il s’agirait également d’une bonne occasion pour y ajouter une compatibilité avec la recharge rapide des Apple Watch Series 7 et Watch Series 8.

Une nouvelle version du chargeur MagSafe Duo avait bien été aperçue sur le site de la FCC en 2021, mais aucune nouvelle de cette mise à jour n’est depuis parvenue jusqu’à nous.

En attendant, Apple ferait bien de remanier la page de son MagSafe Duo puisque cette dernière fait explicitement mention de sa compatibilité avec les iPhone 14 Pro. Une compatibilité pourtant plus que compromise.

