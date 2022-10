iPad Pro M2 : annonce imminente des nouvelles tablettes Apple

Apple devrait annoncer ses iPad Pro 11 M2 et iPad Pro 12,9 M2 dès ce mardi 18 octobre 2022. Le changement de puce serait la principale nouveauté de cette génération.

Apple n’organise pas toujours de keynote en grande pompe pour présenter ses nouveaux produits. Parfois, la firme à la pomme se contente de publier des communiqués de presse. C’est précisément ce qu’il devrait se passer pour les nouveaux iPad Pro M2 de 11 et 12,9 pouces.

Dans sa newsletter Power On pour Bloomberg, le journaliste Mark Gurman — connu pour son expertise sur les sujets concernant Apple — expliquait ce weekend que les nouveaux iPad Pro M2 arrivaient « dans quelques jours ». Suite à cela, il précise dans un tweet que l’officialisation des tablettes devrait avoir lieu ce mardi 18 octobre.

In case it wasn’t obvious with the “days away” wording from Saturday, the launch should be tomorrow. https://t.co/moc5PU8hLk

— Mark Gurman (@markgurman) October 17, 2022