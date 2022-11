iPhone SE 4 : il pourrait enfin corriger le principal défaut de ses prédécesseurs

Apple n'aurait pas encore finalisé ses plans s'agissant de l'iPhone SE 4. La firme hésiterait ainsi toujours entre une dalle OLED et un simple panneau LCD pour son prochain smartphone « abordable ».

OLED ou LCD ? En ce qui concerne l’écran du futur iPhone SE 4 le cœur d’Apple balance. Attendu en 2023 d’après certaines sources, courant 2024 selon d’autres, l’appareil n’est pas encore entièrement finalisé sur les tables à dessin du géant de Cupertino. On apprend de l’analyste Ross Young (souvent bien renseigné sur les questions d’affichage) que la firme ne se serait ainsi pas encore décidée en matière d’écran… que ce soit en termes de taille ou de technologie d’affichage.

Deux options seraient étudiées : passer sur un écran OLED de 6,1 pouces… ou conserver au contraire une dalle LCD, en adoptant un format de 5,7 ou 6,1 pouces. Dans tous les cas, Apple s’appuierait sur au moins deux fournisseurs (probablement Samsung Display, LG Display ou BOE), et adopterait une plus grande diagonale d’écran pour trancher avec les 4,7 pouces de l’iPhone SE 3 actuel. Pour rappel l’iPhone SE 4 reprendrait à son compte le design de l’iPhone XR (lancé en 2018), tandis que le modèle actuel se contente toujours d’exploiter un châssis vieillissant d’iPhone 8.

Maîtriser des coûts : une priorité sur l’iPhone SE

Bien entendu, l’objectif d’Apple avec ce nouveau modèle d’iPhone SE reste de maîtriser au maximum ses coûts de production pour pouvoir se dégager une marge suffisante sur un produit vendu moins cher que les autres iPhone. Opter pour une dalle OLED en lieu et place de la technologie LCD représenterait un surcoût pour Apple vis-à-vis de la petite dalle LCD des iPhone SE actuels.

Il se peut néanmoins qu’au travers de ses partenariats et par le biais de commandes en grands volumes, Apple parvienne à abaisser suffisamment le coût de l’OLED pour en faire bénéficier son prochain iPhone « entrée de gamme ». Il s’agirait d’une bonne manière de rendre l’appareil plus attractif face à une concurrence qui ne cesse de se muscler sous la barre des 500 euros.

Quoi qu’il en soit, les rumeurs ne précisent pas encore si l’iPhone SE quatrième du nom s’appuiera toujours sur un capteur d’empreintes TouchID, ou s’il passerait au contraire sur l’identification faciale via FaceID. Cette seconde piste aurait du sens puisque l’appareil doit adopter un écran à fines bordures et une encoche. On croise donc les doigts, même si la présence d’une encoche ne rime pas toujours avec l’ajout de FaceID, comme le prouvent (malheureusement) les derniers MacBook Air et MacBook Pro.

