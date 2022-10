Oui, l’iPhone SE 4 ressemblerait bien à l’iPhone XR

L'iPhone SE 4 s'inspirait du design des iPhone XR, passant ainsi à l'encoche et possiblement à Face ID.

L’iPhone 15 abandonnerait complètement l’encoche, aujourd’hui encore présente sur les iPhone 14 non pro. Si cette nouvelle venait à se confirmer, tout le monde est d’accord sur un point : cela ouvrirait la voie à un iPhone SE délesté de ses bordures en haut et en bas, sans bouton central en bas et avec une belle encoche au niveau du front.

Rendu 3D de l’iPhone SE 4. // Source : Front Page Tech Rendu 3D de l’iPhone SE 4. // Source : Front Page Tech Rendu 3D de l’iPhone SE 4. // Source : Front Page Tech

Une première fuite évoquait un smartphone au design proche d’un iPhone XR, il n’en fallait pas moins pour que le premier rendu 3D censé représenter l’appareil sorte. Front Page Tech, le site de Jon Prosser dont il faut toujours se méfier en matière de fuite, affirme avoir pu établir le design de l’appareil à l’aide d’une « source anonyme » à l’aide du graphiste Ian Zelbo.

Rendu 3D de l’iPhone SE 4. // Source : Front Page Tech Rendu 3D de l’iPhone SE 4. // Source : Front Page Tech Rendu 3D de l’iPhone SE 4. // Source : Front Page Tech Rendu 3D de l’iPhone SE 4. // Source : Front Page Tech Rendu 3D de l’iPhone SE 4. // Source : Front Page Tech Rendu 3D de l’iPhone SE 4. // Source : Front Page Tech

Face ID ou pas ?

Clairement, le design à tranches arrondies qui nous est présenté ici joue clairement sur le côté « faire du neuf avec du vieux ». Ça tombe bien, c’est exactement l’objectif de la gamme SE. Il n’est pas encore clair si le téléphone intègrera bien Face ID ou s’il reportera Touch ID sur le bouton de verrouillage latéral.

D’après les informations de Front Page Tech, le téléphone proposerait une dalle de 6,1 pouces et serait décliné en trois couleurs : noir, argenté et rouge. Assez habilement, le rendu 3D ne permet pas de conclure s’il possède un port USB-C ou un port lightning. Pour rappel, les iPhone 15 devraient passer pour leur par à l’USB-C, et Apple ne pourra plus vendre, du moins en Europe, d’iPhone avec port lightning à compter de 2024.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.